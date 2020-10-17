بني ياس يصدم الوصل برباعية في زعبيل

المصدر: أحمد طارق- دبي

وجه بني ياس صدمة مدوية إلى الوصل، بعدما حقق "السماوي" فوزاً كبيراً بأربعة أهداف مقابل هدف لـ "الإمبراطور"، في اللقاء الذي أقيم على استاد الوصل في زعبيل ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري الخليج العربي.

وسيطر بني ياس على وسط الملعب في الشوط الأول، وكان الطرف الأفضل والأكثر خطورة في اللقاء، إذ أهدر محمد الحمادي فرصة محققة لإحراز الهدف الأول في الدقيقة الثانية عندما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 27 أحرز البرازيلي جواو بيدرو الهدف الأول، بعدما لعب نيكولاس خمينيز ركلة ركنية وارتقى لها بيدرو وحولها برأسه في المرمى، قبل أن ينجح خمينيز في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 38 عن طريق تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، بينما أحرز سهيل النوبي الهدف الثالث في الدقيقة 41 من هجمة مرتدة انفرد على إثرها بالمرمى، وسدد الكرة بمهارة من فوق الحارس حميد عبدالله.

أما الشوط الثاني شهد بداية قوية أيضاً من بني ياس الذي كاد أن يحرز الهدف الرابع في الدقيقة الأولى لولا تألق الحارس حميد عبدالله، وأتبعها الأرجنتيني خمينيز بتسديدة خطرة مرت بجوار القائم.

في المقابل وقفت العارضة حائلاً أمام جواو بيدرو مرتين، الأولى من كرة لعبها برأسه (67)، والثانية من تسديدة صاروخية (69).

من جهته نجح فابيو ليما في تقليص النتيجة بعدما أحرز الهدف الأول في الدقيقة 70، بعدما تلقى تمريرة من علي صالح وسددها ليما قوية في المرمى، بينما حسم التنزاني جون تيبار اللقاء لمصلحة "السماوي" بعدما أحرز الهدف الرابع في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بفوز كبير لبني ياس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news