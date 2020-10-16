الوحدة يأمل تجاوز «الإعصار» بفكر القبطان رازوفيتش

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

يأمل الوحدة في انطلاقة مثالية بدوري الخليج العربي عندما يستقبل حتا في الساعة 18:15 من مساء اليوم، على استاد آل نهيان، متسلحاً بفكر المدرب الصربي فوك رازوفيتش الذي حل بديلاً للهولندي مارك فوتا، ويقود المرحلة الجديدة لإعادة الفريق إلى منصات التتويج بالدوري.

ويسعى الوحدة إلى تدارك الظهور السلبي أمام الوصل، حينما خسر على الملعب نفسه أمام الوصل في كأس الخليج العربي 1-2، وهي البداية التي وضعت اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الصربي فوك رازوفيتش، أمام ضغوط كبيرة قبل مواجهة حتا.

ولم تأتِ استعدادات الوحدة للموسم الجديد، بالطريقة التي كانت تتمناها إدارة النادي ولا الجماهير، خصوصاً الاعتذار عن عدم استكمال دوري أبطال آسيا بسبب فيروس كورونا، على الرغم من أن فرص العنابي في بلوغ الدور الثاني كانت قوية للغاية.

واضطر لاعبو الوحدة إلى التوقف عن التدريبات 14 يوماً بسبب الإجراءات الاحترازية، ما عطّل تحضيرات الفريق بصورة كبيرة، وأثر في الناحية البدنية للفريق ضد الوصل.

وتلقى الوحدة ضربة قوية في سوق الانتقالات الصيفية برحيل هدافه التاريخي تيغالي، إلى نادي النصر، في صفقة انتقال حر، فيما تعاقد مع السلوفيني تيم ماتافز، والمولدوفي لوفانور هنريكي، لينضما إلى الثنائي الفرنسي مومبوكو، والكوري الجنوبي لي ميونغ.

ويخشى أنصار الوحدة أن يكون لهذا التغير في خط الهجوم أي تأثير سلبي على الفريق من الناحية التهديفية، خصوصاً أن بديله السلوفيني، ماتافز، لم ينجح في ترك بصماته خلال ظهوره في فترة التحضير للموسم الجديد.

وتبدو الآمال جميعها معلقة على فوك رازوفيتش، الذي حل بديلاً للهولندي مارك فوتا، في عودة العنابي إلى منصة التتويج للفوز بلقب الدوري.

وهناك العديد من التحديات التي سيواجهها رازوفيتش، الذي جاء التعاقد معه كخطوة على الطريق الصحيح، بعد النجاحات التي تمكن من تحقيقها مع الظفرة، ولعل من أبرزها استعادة هوية الوحدة المتأرجحة في السنوات الماضية، وتحسين الأداء في الخط الخلفي، والذي كان أحد الأسباب الرئيسة في تراجع نتائج الفريق في الكثير من المناسبات.

ميونغ: قادرون على المنافسة

قال لاعب الوحدة، الكوري الجنوبي لي ميونغ، في مؤتمر صحافي: «مستعدون لتحقيق الفوز. يمكننا القول إن الخسارة من الوصل في كأس الخليج العربي، ستكون دافعاً قوياً لتحقيق الفوز اليوم، خصوصاً بعد اكتمال صفوف الفريق بعودة اللاعبين الدوليين، ووجود الصربي فوك رازوفيتش، فهو من المدربين المميزين.

الغيابات

الوحدة:

خليل الحمادي.

حتا:

لا يوجد.

حتا يضم لاحج صالح مجدداً

أعلن نادي حتا عن ضم اللاعب لاحج صالح مجدداً قادماً من نادي شباب الأهلي في صفقة انتقال حر.

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- رازوفيتش حقق نجاحاً كبيراً مع الظفرة في الموسم الماضي.

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