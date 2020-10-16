الظفرة لم يتذوق طعم الفوز في الجولة الأولى للدوري منذ 10 سنوات

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يستقبل فريق الظفرة في الساعة 18:15 من مساء اليوم ضيفه عجمان بافتتاح دوري الخليج العربي في لقاء يتطلع من خلاله أصحاب الأرض لتجاوز حمى البدايات، وتحقيق الفوز في الجولة الأولى للمرة الأولى منذ 10 سنوات. وتبرز أهمية الفوز في الجولة الأولى كونها تعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة للاستمرار في حصد النتائج الإيجابية بعكس الخسارة التي تسببت أغلب الأوقات في دخول اللاعبين بحالة من الإحباط، الأمر الذي ظل يعانيه الفريق في المواسم السابقة. وتعود آخر مرة حقق فيها أصحاب الأرض الفوز في الجولة الأولى إلى تاريخ 26 أغسطس 2010.

في المقابل، يأمل فريق عجمان الكشف عن نواياه المبكرة في الموسم الحالي الذي يتطلع فيه لمواصلة مسيرة التألق تحت قيادة المدرب المصري، أيمن الرمادي، ويبحث الفريق عن تحقيق الفوز متسلحاً في ذلك بالمحترف الغامبي أبوبكر تراولي، الذي أكد مدرب الفريق جاهزيته للمشاركة، بعد أن استعاد جاهزيته البدنية والفنية.

السناني: عجمان أفضل بدنياً

قال قائد وحارس مرمى فريق الظفرة، خالد السناني، في مؤتمر صحافي: «الفريق لديه رغبة في تحقيق بداية قوية في الموسم الجديد. فريق عجمان هو أفضل فريق من الناحية البدنية، ونحن في المقابل فريقنا جاهز لهذه التحدي، وكلنا عزيمة وإصرار لتحقيق الفوز».

الشحي: متحفزون للظهور الأول

قال لاعب عجمان محمد الشحي في مؤتمر صحافي: «سندخل المباراة ونحن في أوج الجاهزية الفنية والبدنية، وأيضاً المعنوية، كل شيء داخل الفريق مُشجع على العودة من ملعب الظفرة بالنقاط الثلاث، اللاعبون متحفزون للظهور الأول في الدوري بعد تجمد كرة القدم لفترة طويلة بسبب (كورونا)».

الغيابات

الظفرة:

لا يوجد.

عجمان:

راشد حسن وعبدالله صالح.

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