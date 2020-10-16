الشارقة يقسو على شباب الأهلي في «بروفة» نهائي دوري السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

سجل فريق الشارقة انتصاراً عريضاً على شباب الأهلي (حامل اللقب)، بفارق 24 نقطة (89-65)، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على صالة نادي الوصل في دبي، ضمن الجولة الثالثة والختامية في الدور نصف النهائي لدوري كرة السلة 2019-2020، ومثلت بروفة ختامية للفريقين قبل تجدد لقائهما الأحد المقبل في المباراة النهائية وحسم هوية البطل.

وشهدت الجولة نفسها فوز البطائح على ضيفه النصر (81-76)، في مباراة لم تؤثر نتيجتها على تحديد هوية الفريقين المتأهلين للنهائي، لأن «البطائح» و«العميد» سبق لهما الخسارة أمام كل من شباب الأهلي والشارقة في الجولتين الأولى والثانية من الدور نصف النهائي، الذي استهل في السادس من أكتوبر الجاري.

وأقيم نصف النهائي بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ونصّ على خوض كل فريق من الفرق الأربعة التي نجحت في بلوغ هذا الدور، ثلاث مواجهات تسفر نتائجها عن تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني إلى النهائي في 18 الجاري، وتأهل صاحبي المركزين الثالث والرابع لخوض مواجهة أخيرة والمنافسة على آخر عتبات منصات التتويج.

وبنتائج الجولة، حسم الشارقة صدارة الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة وبرصيد ست نقاط، بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي، فيما حل البطائح في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، والنصر رابعاً برصيد ثلاث نقاط.

وبالعودة إلى تفاصيل المباريات، فرض الشارقة هيمنته المطلقة على مجريات لقاء شباب الأهلي، عرف من خلالها لاعبو «الملك» كيفية حسم نتائج الفترات الأربع للمباراة بواقع «21-16 و24-17 و25-19 و19-13».

وفي سيناريو مغاير عانى البطائح لضمان انتصاره على النصر بعد ربع أول انتهى بالتعادل (18-18)، وربعين ثانٍ وثالث عرف من خلالهما البطائح كيفية الفوز بالمباراة بحسم نتائجها «20-19 و26-17»، خصوصاً بعد أن فشل لاعبو العميد في العودة بنتيجة المباراة رغم نيلهم الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (24-18).

يذكر أن نتيجة الجولة الثالثة من الدور نصف النهائي منحت الشارقة أفضلية استضافة المباراة النهائية على صالة ناديه، حين يلتقي مجدداً شباب الأهلي على أن يسبقها في الخامسة عصراً على الصالة ذاتها لقاء النصر والبطائح الذي سيمنح الفائز بنتيجته المركز الثالث في البطولة والميدالية البرونزية.

89

نقطة سجلها الشارقة في سلة شباب الأهلي خلال المباراة.

- الشارقة فرض هيمنته المطلقة على مجريات لقاء شباب الأهلي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news