مدرب الظفرة قلق من حمى البدايات

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أعرب مدرب فريق الظفرة، الصربي ألكسندر فيلسيوفينتش، عن قلقه من المواجهة الأولى لفريقه في دوري الخليج العربي لكرة القدم، التي ستجمعهم يوم غدٍ بمنافسهم فريق عجمان في الجولة الأولى من المسابقة، مؤكداً أن المباراة الأولى دائماً تكون صعبة على الفرق، لكنه توقع أن يقدم لاعبوه مباراة جيدة، خصوصاً أن كرة القدم لا توجد فيها ثوابت، وإنما تعترف بالمجهود.

وقال المدرب، في المؤتمر الصحافي، أمس، إنه لم يحظَ بالإشراف على تدريب الفريق سوى قبل أربعة أيام فقط، مشيراً إلى أن لاعبي فريقه ظهروا في الحصص التدريبية بصورة جادة، وأنه يأمل أن يتمكنوا من صناعة الفارق في دوري الخليج العربي، بداية من مواجهة عجمان المقررة على ملعبهم في منطقة الظفرة.

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