نور الهرمودي: النجاح في الجوجيتسو يحتاج إلى التفاني والعمل الجاد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت لاعبة منتخب الجوجيتسو صاحبة الحزام الأزرق، نور الهرمودي، أن سرّ تحقيق النجاح على بساط النزال وخارجه، يكمن في إدارة الوقت والالتزام بمستويات رفيعة.

وأحرزت الهرمودي (27 عاماً) ميدالية فضية بوزن 70 كيلوغراماً في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، العام الماضي.

وقالت الهرمودي في تصريحات صحافية: «بصفتي من رياضيي الجوجيتسو، يتمثل هدفي في الظفر بالحزام الأسود، ما يتطلب قدراً كبيراً من التفاني والعمل الجاد، صحيح أنه في البداية مجرد حلم، لكن تحقيقه أمر ممكن بالعمل الجاد والمخلص، فأنا أحرص على تخصيص وقت للتدريب بين ثلاث وأربع ساعات يومياً، ولستة أيام في الأسبوع، أو حتى سبعة أيام، تبعاً لأعباء العمل، وأبذل جهدي لتخصيص يوم للعائلة».

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