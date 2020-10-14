محترف بني ياس سواريز ضمن أفضل 10 لاعبين غادروا الأرجنتين

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

توقع تقرير، نشرته صحيفة «90min»، الأرجنتينية، تألق الوافد الجديد لصفوف نادي بني ياس، الأرجنتيني ألفاريز سواريز، كونه يعد أحد اللاعبين المميزين، الذين غادروا الدوري الأرجنتيني في الموسم الحالي، ضمن 10 لاعبين، يتوقع لهم أن يكتبوا النجاح، بعد أن مروا بمسرح المسابقات الارجنتينية في المواسم الماضية.

واختارت الصحيفة لاعب «السماوي» ضمن القائمة المصغرة، وقالت إن سواريز لعب، الموسم الماضي، مع فريق أرسنال سارندي، قبل أن ينتقل خلال فترة الانتقالات الحالية لصفوف نادي بني ياس مقابل نصف مليون دولار، وكشفت عن أن عقد اللاعب يتضمن بنداً يسمح لإدارة بني ياس بشراء بطاقة اللاعب، لكن مقابل 2.5 مليون دولار.

وشارك الوافد الجديد مع فريقه في مباراة حتا، التي أقيمت بالجولة الأولى لكأس الخليج العربي، ويبلغ سواريز 27 عاماً، ويلعب في مركز خط الوسط.

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