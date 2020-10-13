النصر يقسو على الاتفاق في ختام «الوديات»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حقق فريق النصر فوزاً كبيراً على نظيره الاتفاق، أحد فرق دوري الدرجة الثانية، بنتيجة 6-1، تحضيراً لمواجهة الجزيرة في أول مباراة له بدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم.

وخاض العميد المباراة بتشكيلتين مختلفتين، اعتمد فيهما بالشوط الأول على عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، قبل أن يعطي الفرصة في الشوط الثاني لبقية اللاعبين.

وأحرز أهداف النصر حبيب الفردان (هدفان)، والبرازيلي جيسوس (هدفان)، وبراندلي كواس، وحسين عبدالله. وتعتبر المباراة السادسة للعميد، الذي لم يتعرض للخسارة في أي مباراة ودية طوال فترة الإعداد، إذ سبق أن فاز على الإمارات، الشارقة، العين، الظفرة، الاتفاق، وتعادل مع الحمرية.

وغاب عن النصر اللاعبان الدوليان تيغالي وطارق أحمد، كما غاب أحمد شامبيه، والإسرائيلي ضياء سبع.

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