أورتيغا وزومبي يصلان المنطقة الآمنة استعداداً لـ «يو إف سي ليلة القتال»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يترقب عشّاق «يو إف سي» حول العالم انطلاق نزالات بطولة «يو إف سي ليلة القتال» التي ستجمع بين الأميركي برايان أورتيغا ضد الكوري ذا كوريان زومبي، يوم الأحد المقبل في رابعة فعاليات العودة إلى جزيرة النزال، التي تستضيفها جزيرة ياس حتى 24 الجاري.

وقال بيان صحافي: «وصل إلى المنطقة الآمنة الخاصة بجزيرة النزال الأبطال المشاركون في المنافسات التمهيدية والرئيسة لليلة القتال، وخضعوا لفحص الكشف عن فيروس كورونا قبل توجههم إلى مقار إقامتهم للخضوع لفترة الحجر الصحي الاحترازي قُبيل استكمال تدريباتهم وتحضيراتهم لدخول حلبة النزال».

وذكر البيان: «إلى جانب أورتيغا وكوريان زومبي اللذين سيتواجهان في فئة وزن الريشة، وصل المنطقة الآمنة كل من البرازيلية جيسيكا أندرادي التي تدخل منافسات فئة وزن الذبابة للمرة الأولى لتواجه الأميركية كاتلين تشوكاغيان، كما وصل المنطقة الآمنة البرازيلية بوليانا بوتيلهو التي ستواجه الكندية جيليان روبرتسون في فئة وزن الذبابة، والكوري الجنوبي بارك جونغ يونغ الذي سيواجه الويلزي جون فيلبس في فئة الوزن المتوسط».

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