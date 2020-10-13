فيلسيوفينتش: لا أعد بتحقيق البطولات.. هدفي صناعة فريق للمستقبل

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أكد مدرب فريق الظفرة، الصربي، ألكسندر فيلسيوفينتش، أنه لا يعد جماهير فريقه الجديد بتحقيق البطولات، لكنه سيعمل على صناعة فريق قادر على المنافسة على الألقاب في المستقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سيكمل عمل مواطنه، فواك رازوفيتش، الذي انتقل الشهر الماضي لتدريب فريق الوحدة عقب موسمين ناجحين مع الظفرة قاده خلالها لنهائي كأس رئيس الدولة في نسختين على التوالي.

وقال فيلسيوفينتش في بيان صادر عن نادي الظفرة: «الظفرة يملك عناصر جيدة، ولكنني كمدرب محترف لا أستطيع أن أطلق وعوداً بتحقيق البطولات، وأستطيع التأكيد أنني سأعمل على بناء فريق قادر على المنافسة في المستقبل، مستعيناً في ذلك بالعناصر الموجودة في الفريق».

وأعلنت شركة نادي الظفرة لكرة القدم تعاقدها مع الصربي الكسندر فيلسيوفينتش لقيادة الفريق لمدة موسمين، خلفاً لمواطنه فواك رازوفيتش الذي انتقل الشهر الماضي لتدريب نادي الوحدة ليستمر بذلك الفريق مع المدرسة الصربية التي حققت له النجاحات في الفترة الماضية.

وذكر نادي الظفرة أن المدرب الجديد سيشرف رسمياً على مباراة الفريق التي تنتظره يوم الجمعة المقبل أمام عجمان ضمن الجولة الأولى لمسابقة دوري الخليج العربي، فيما وجه النادي شكره للمدرب السوري، محمد قويض الذي أشرف بصورة مؤقتة على الفريق.

وتعهد فيلسيوفينتش الذي كان يتولى تدريب نادي سوكاريسكي الصربي بأن يواصل العمل الذي بدأه سلفه فواك رازوفيتش، وقال: «أتمنّى أن أضع بصمتي مع هذا الفريق ليستمر عمل مواطني رازوفيتش. خلال فترة الحجر التي قضيتها في أبوظبي شاهدت بعضاً من المباريات التي خاضها الفريق في الموسم الماضي بجانب المباريات الودية السابقة، وأستطيع أن أقول بأنني كونت انطباعاً عاماً عن الفريق».

وأشار المدرب إلى أنه شاهد مباراة الظفرة الماضية بكأس الخليج العربي أمام شباب الأهلي، وسيعمل على التجهيز لمباراة عجمان، على الرغم من ضيق الزمن للتحضير للمباراة.

من جانبه، ذكر مدير الفريق، عبدالرحيم جمعة، أن إدارة النادي أمنت على الاستمرار على المدرسة الصربية بعد النجاح الكبير الذي حققه المدرب السابق للفريق الصربي فواك رازوفيتش، وقال: «اختيار المدرب جاء بعناية ودراسة السيرة الذاتية عبر اللجنة الفنية، التي رأت أنه الأفضل والأنسب للمرحلة المقبلة».

«خلال فترة الحجر شاهدت بعض المباريات للفريق، وكونت انطباعاً عاماً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news