مُهر غودولفين «وان رولر» بطلاً لـ «طيران الإمارات أوتم ستيكس»

المصدر: جوني جبور ■دبي

تُوّج المهر «وان رولر» المملوك لـ«غودولفين»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطلاً لشوط «طيران الإمارات أوتم ستيكس»، المخصص لخيول عمر السنتين للفئة الثالثة «جروب 3»، الذي جرى، أمس، لمسافة الميل (1600 متر)، على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، ضمن أشواط اليوم الختامي في مهرجان «دبي أبطال المستقبل».

وبلقب شوط «طيران الإمارات أوتم ستيكس» رفع مهر غودولفين «وان رولر»، المنحدر من نسل الفحل «دباوي»، رصيده إلى انتصارين في مشاركاته الأربع بعالم السباقات، وأكد جدارته للسير على خطى زملاء له في «غودولفين» سبق لهم أن تُوجوا بلقب هذا الشوط قبل أن يواصلوا التألق في مسيرتهم وحصد انتصارات في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً، ومن أبرزهم «سبت سوليوشن» و«غياث» و«بيرشان كينغ» وآخرهم «ميلتاري مارش» في 2019.

وعرف الفارس وليام بيوك كيفية الحفاظ على قدرات المهر «وان رولر» خلال المراحل الأولى من عمر الشوط، والبقاء على مقربة من كوكبة الصدارة، قبل أن يطلق العنان للمهر في المراحل الأخيرة، والقبض على الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و39 ثانية و71 جزءاً من الثانية، بفارق الطول وثلاثة أرباع الطول عن «فان كوخ»، المملوك لـ«تابور وسميث والسادة ماغنير»، بإشراف المدرب الخبير أبدين أوبران، وتولى قيادته الفارس ريان مور للمركز الثاني، لتواصل خيول «غودولفين» تألقها، باحتلال المهر «ذهبي»، بإشراف المدرب ذاته شارلي آبلبي وقيادة الفارس جيمس دويل، للمركز الثالث.

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