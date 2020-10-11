صنقور يخوض أول مباراة رسمية مع شباب الأهلي منذ 1023 يوماً

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهدت مباراة شباب الأهلي والظفرة، أول من أمس، في ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس الخليج العربي، مشاركة اللاعب الدولي عبدالعزيز صنقور للمرة الأولى مع «فرسان دبي» منذ ما يقارب ثلاث سنوات، بعدما غاب طوال هذه الفترة بداعي إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت مشاركة صنقور في الدقيقة 76 بدلاً من سعيد أحمد، ليخوض اللاعب الدولي أول مباراة رسمية منذ 1023 يوماً، إذ واجه مدافع شباب الأهلي صعوبات في استعادة جاهزيته، منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أغسطس 2018، ما أسهم في غيابه فترة طويلة عن الملاعب.

ورغم عودة صنقور إلى التدريبات في أكتوبر 2019، إلا أنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق، وكانت آخر مباراة لعبها في كأس الخليج العربي أمام دبا الفجيرة، بتاريخ 22 ديسمبر 2017، إذ خاض شوطاً واحداً ثم تم استبداله، بينما لم يشارك في موسم 2017-2018، سوى في 11 مباراة فقط في دوري الخليج العربي، وثلاث مباريات فقط في كأس الخليج العربي.

وعلى المستوى الدولي، كان آخر ظهور له مع المنتخب في نوفمبر 2017، عندما شارك في التجربتين الوديتين أمام هايتي وأوزبكستان 10 و14 نوفمبر، بينما تُعد عودته مكسباً كبيراً لـ«فرسان دبي» لما يمتلكه صنقور من خبرة كبيرة.

ورغم فرحة شباب الأهلي بعودة صنقور، والظهور الأول لكل من الأرجنتيني كارتابيا وإحرازه الهدف الوحيد من ركلة جزاء، ومشاركة لاعب الرأس الأخضر راموس والبرازيلي الشاب إيغور، لكن الظفرة نجح في تعكير الفرحة بعدما أحرز البرازيلي دينلسون هدف التعادل في الوقت القاتل.

وأكد مدرب شباب الأهلي، الإسباني زاراغوسا أن الفريق أضاع الفوز أمام الظفرة، وقال في مؤتمر صحافي: «أضعنا العديد من الفرص في الشوط الأول، التي كانت كفيلة بتأمين الفوز، لذلك لم أكن راضياً عن الأداء من لاعبي شباب الأهلي».

وعن رأيه في اللاعبين الأجانب، قال: «قدم ايغور مباراة جيدة، لكن يجب ألا ننسى أن عمره 19 سنة، ولايزال صغيراً وننتظر أداءً أفضل منه مستقبلاً، وهو قادر على ذلك».

وتابع: «بالنسبة لراموس، قدم ما يجعلنا نتفاءل بأنه سيحقق الإضافة المطلوبة».

وختم تصريحاته قائلاً: «أما كارتابيا وإدواردو، فنحن نعرفهما جيداً من خلال مباريات سابقة لهما مع شباب الأهلي سواء في المسابقات المحلية أو أبطال آسيا، ونعرف أنهما قادران على صناعة الفارق مع الفريق».

آخر مباراة لعبها صنقور قبل العودة، كانت في كأس الخليج العربي في ديسمبر 2017.

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