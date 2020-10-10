خيول الإمارات تدافع عن لقب «ديوهيرست ستيكس» في «نيوماركت» اليوم

المصدر: جوني جبور ■دبي

يحمل الجوادان «الكميت» و«البشير» المملوكان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الآمال الإماراتية في الدفاع عن لقبها في سباق «ديوهيرست ستيكس»، الشوط الأبرز لخيول السنتين في بريطانيا، والذي يجري اليوم على مسار «راولي مايل» في مضمار «نيوماركت» العريق، وخصص لخيول «غروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، ويحمل لقبه للعام الماضي مهر غودولفين الشهير «بيناتوبو».

ويشارك «الكميت» بإشراف المدرب ماركوس تريغوني، للمرة الأولى على مسافة 1400 متر، بعد فوزه في سباقات أقيمت على مسافة 1200 متر، منذ أن افتتح مسيرته قبل ثلاثة أشهر، وأظهر خلالها سرعته الفائقة عندما ظفر بلقب «ميل ريف ستيكس» لخيول «غروب 2»، الذي أقيم الشهر الماضي على مضمار نيوبري البريطاني.

ويدفع المدرب أوين بوروز بـ«البشير» لخوض مشاركته الثالثة في عالم السباقات، خصوصاً أن المهر لم يخرج في مشاركتيه السابقتين عن المركزين الأول والثاني، من ضمنها الفوز يوليو الماضي بسباق «نوفيس ستيكس»، الذي جرى على مضمار «دونكاستر» البريطاني.

وتصطدم طموحات خيول الإمارات، بوجود محفل يضم 12 من نخبة مهور عمر السنتين، يبرز منها بطل سباق «ناشيونال ستيكس» لخيول «غروب 1» الذي أقيم الشهر الماضي على مضمار «كورا» الإيرلندي، والمهر غير المهزوم «ثندر مون» بإشراف المدرب جوزيف بلتريك، خصوصاً أن فوز المهر جاء على مسافة 1400 متر ذاتها.

ويدخل دائرة المنافسة، المهر «تاكيكال» المملوك لملكة بريطانيا، وبإشراف المدرب اندرو بالدينغ، وقيادة الفارس أوشين مورفي، خصوصاً أن المهر سبق له يوليو الماضي الفوز على مضمار «نيوماركت»، وذلك في سباق «جولاي ستيكس» الذي خصص لخيول «غروب 2».

«ميشيلين» لغودولفين تبحث عن لقب «كوين إليزابيث» في أميركا

تبحث مهرة غودولفين «ميشيلين» عن انتصارها الأول في سباقات الفئة الأولى «غروب 1»، حين تخوض اليوم تحدي سباق «كوين إليزابيث 2 شالانغ كب»، الذي يقام على مضمار «كينلاند» الأميركي، ويجري على المسار العشبي لمسافة 1800 متر.

وتسعى المهرة البالغة من العمر ثلاث سنوات، لحصد انتصارها الخامس في عالم السباقات، والأول لها في سباقات «غروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، خصوصاً أنها قادمة من انتصارٍ الشهر الماضي في سباق «دويلينغ غراوندس أوكس» في مضمار «كنتاكي دوانز» في سباق أقيم على مسافة 1800 متر ذاتها.

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