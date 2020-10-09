حتا يستحوذ على 68% وله 9 ركنيات.. وبني ياس يحسمها بذكاء

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

نجح فريق بني ياس في تحقيق بداية موسم جيدة بعد أن خرج فائزاً على حساب مضيفه حتا، أمس، في مستهل مباريات الدور الأول من كأس الخليج العربي بنتيجة 2-صفر. ورغم استحواذ حتا على الكرة، وضغطه المتواصل على مرمى بني ياس، فإن واقعية «السماوي» حسمت النتيجة لصالحه.

وصعبت الخسارة من مهمة حتا في لقاء الإياب 12 نوفمبر المقبل على ملعب بني ياس. وأحرز هدفي بني ياس البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة (4) ومحمد الحمادي في الدقيقة (39).

وكان حتا الطرف الأفضل في الشوط الأول، ووصل إلى مرمى بني ياس بأكثر من انفراد، أضاعها اللاعب الكولومبي لوندونو، أخطرها في الدقيقتين 21 و30، كما أضاع محمد الحمادي انفراداً آخر. ومن هجمتين وصل بهما بني ياس إلى المرمى نجح في الوصول إلى الشباك لينهي المباراة مبكراً.

ووصلت نسبة استحواذ حتا في المباراة إلى 68٪، وعدد الركنيات إلى تسع ركلات، مقابل اثنتين فقط لبني ياس، لكن كل ذلك لم يكن كافياً لإحراز هدف تقليص الفارق أمام بني ياس، ما يصعب من مهمة حتا في البطولة. ويتوجب على «الإعصار» الفوز بالثلاثة على الأقل في مباراة العودة.

ولم يظهر حتا مقنعاً في المباراة خصوصاً في اللمسة الأخيرة، التي غابت عن مهاجميه، وأسهمت بشكل كبير في فقدانه فرصة تحقيق بداية جيدة في انطلاق الموسم.

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