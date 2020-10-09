مجلس الشارقة يُطلق برنامجاً تدريبياً في الألعاب الجماعية والفردية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يطلق مجلس الشارقة الرياضي برنامجاً تدريبياً لمدربي المراحل السنية في أندية الإمارة بالفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 50 مدرباً ومدربة في الألعاب الجماعية والفردية.

وقال المجلس في بيان أمس: «يضم البرنامج ثلاث ورش عمل، الأولى بكرة الطاولة في نادي المدام 17 الجاري، بعنوان: (تطوير المهارات التعليمية والتدريبية)، والثانية لكرة الطائرة في نادي الذيد 18 الجاري، بعنوان: (تأهيل لاعبي المراحل السنية بعد كورونا)، والثالثة لكرة اليد في نادي مليحة 24 الجاري، بعنوان: (المسار التكويني لحارس المرمى)».

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