حتا يستحوذ.. وبني ياس يفوز في كأس الخليج العربي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نجح فريق بني ياس في تحقيق بداية موسم جيدة، بعد أن خرج فائزا على حساب مضيفه حتا اليوم في مستهل مباريات الدور الأول من كأس الخليج العربي بنتيجة 2-0. ورغم استحواذ حتا على الكرة، وضغطه المتواصل على مرمى بني ياس، لكن واقعية "السماوي" حسمت النتيجة لصالحه.

وصعبت الخسارة من مهمة حتا في لقاء الإياب 12 نوفمبر المقبل على ملعب بني ياس. وأحرز هدفي بني ياس البرازيلي جواو بيدرو، في الدقيقة (4) ومحمد الحمادي في الدقيقة (39).

وأضاع حتا العديد من الفرص المحققة، منها انفرادين للكولومبي لوندونو، أخطرها في الدقيقتين 21، 30، كما أضاع محمد الحمادي، بينما من هجمتين وصل بهما بني ياس إلى المرمى نجح في الوصول إلى الشباك لينهي المباراة مبكراً. ووصلت نسبة استحواذ حتا 68٪ وعدد الركنيات 9، مقابل أثنين فقط لبني ياس، لكن كل ذلك لم يكن كافياً لإحراز هدف تقليص الفارق أمام بني ياس.

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