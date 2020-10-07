1147 حالة قيد للاعبين في «الانتقالات الصيفية»

المصدر: منصور السندي - دبي

أغلق اتحاد كرة القدم سوق الانتقالات الصيفية للاعبين المحليين والأجانب، عند الساعة الخامسة من مساء أمس، وذلك بعد أن انطلق 15 يوليو الماضي. وأكدت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، خلال مؤتمر صحافي أمس بمقر الاتحاد في دبي، أن الانتقالت الصيفية شهدت 1147 معاملة قيد للاعبين، منها 348 خاصة بأندية دوري الخليج العربي والدرجة الأولى، وذلك بفارق 366 معاملة عن الموسم الكروي الماضي، الذي شهد إجراء 1513 عملية قيد.

وتم خلال اليوم الأخير (أمس) إجراء 80 معاملة، في حين كانت آخر معاملة لصالح نادي عجمان بتسجيله اللاعب أحمد عادل المعمري، في فريق تحت 21 عند الرابعة و50 دقيقة.

وشهدت فترة الانتقالات تسجيل 255 لاعباً مواطناً في أندية دوري الخليج العربي، و28 لاعباً مقيماً، و53 لاعباً أجنبياً، و8 من مواليد الدولة، و4 من ابناء المواطنات.

ورفضت اللجنة عدداً من المعاملات، التي قدمت في اليوم الأخير، لعدم اكتمال المستندات المطلوبة الخاصة بعملية التسجيل.

وقال عضو اللجنة، المتحدث الرسمي للجنة، المستشار يعقوب العلي، خلال المؤتمر الصحافي، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعْد، إن عملية القيد والتسجيلات تمت بسلاسة وسهولة والتزام تام بالضوابط المحددة لعملية القيد والتسجيل، وبتجاوب تام من قبل الأندية المعنية، مقدماً شكره للأندية على ما وصفه بالتعاون الكبير الذي وجدوه منها.

وقال يعقوب العلي: «لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، في اتحاد الكرة، استحدثت مادة جديدة في اللائحة، تمكن الأندية من تسجيل لاعب بديل لأي لاعب آخر يتعرض للإصابة بحيث تبعده عن الملاعب لمدة ستة أشهر، على أن يأتي النادي يتقرير طبي بذلك للجنة الطبية في اتحاد الكرة، وذلك خلال 15 يوماً من إصابة اللاعب، من مستشفيين: الأول خاص، والثاني حكومي، وذلك للتأكد فعلاً من صحة الإصابة والتوصية في هذا الخصوص، حتى يتم السماح للنادي المعني بتسجيل لاعب بديل للاعب المصاب».

وأضاف العلي: «وفقاً للوائح، فإنه يسمح للأندية بإكمال تعاقداتها من اللاعبين خلال 21 يوماً من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، وذلك في حال وجود لاعب تم الاتفاق معه، ولم يكمل إجراءات القيد خلال الفترة التي تسبق انتهاء فترة الانتقالات».

وتمثلت أبرز الانتقالات الصيفية في ضم فريق النصر للاعب ضياء سبع، وكذلك مهاجم المنتخب الوطني سيبستيان تيغالي قادماً من الوحدة، والمهاجم البرازيلي ويلتون سواريز العائد إلى الشارقة من الوصل، وضم شباب الأهلي مهاجم الرأس الأخضر هيلدون راموس، وكذلك البرازيلي المتألق سابقا مع الهلال السعودي، إدواردو، بينما ضم نادي العين الأنغولي ويليسون إداوردو، وكذلك ضم نادي بني ياس اللاعب الأرجنتيني ألفاريز سواريز.

يذكر أن الموسم الجديد ينطلق رسمياً غداً، من خلال مسابقة كأس الخليج العربي بنظامها الجديد، حيث تقام الأدوار التمهيدية في جولتين: الأولى في 8 و9 الجاري، ثم الثانية في 12 و13 نوفمبر. ويستضيف في الجولة الأولى غداً كلباء الجزيرة، وحتا مع بني ياس، وتختتم بلقاء الفجيرة وعجمان. وفي اليوم الثاني يستضيف شباب الأهلي الظفرة، ويحل خورفكان ضيفاً على العين، وتختتم بمواجهة الوحدة لفريق الوصل.

أما دوري الخليج العربي، فسينطلق في 16 الجاري، بإقامة الجولة الأولى على مدار يومَيْ 16 و17 من الشهر نفسه، يستضيف في يومها الأول الوحدة حتا، ويحل عجمان ضيفاً على الظفرة، ويلتقي الفجيرة الشارقة، والوصل بني ياس. وفي اليوم الثاني، يواجه كلباء شباب الأهلي، ويلتقي العين خورفكان. وتختتم بمواجهة النصر مع الجزيرة.

أما على مستوى أندية الهواة، فينطلق الموسم من خلال التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة في 9 الجاري، ودوري الدرجة الأولى في نوفمبر المقبل.

حالات يسمح بتسجيلها بعد إغلاق الانتقالات

- حاجة نادٍ لتعويض لاعب مصاب بإصابة تبعده أكثر من 6 أشهر،

ويلزم تقرير طبي من مستشفيين خاص وحكومي.

- يسمح للأندية بإكمال تعاقداتها، خلال 21 يوماً، بعد إغلاق باب القيد،

للحالات التي تم الاتفاق معها ولم تستكمل في الفترة الرسمية.

أبرز الأرقام من الانتقالات

- شهد الميركاتو الصيفي الحالي 1147 معاملة، مقارنة بـ1513 الصيف الماضي، بفارق 366.

- قامت أندية دوري الخليج العربي بـ348 معاملة.

- شهد اليوم الأخير للانتقالات 80 معاملة.

- قام عجمان أمس بقيد أحمد المعمري، في فريق تحت 21 سنة، قبل دقائق من إغلاق السوق.

بلغ عدد اللاعبين المواطنين المسجلين 255 لاعباً في أندية دوري الخليج العربي، وبجانبهم 28 لاعباً مقيماً، و53 أجنبياً.

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