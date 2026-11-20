كشف الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، ذبيان المهيري، أن مسيرة اللجنة، منذ تأسيسها عام 1996، شهدت توسعاً كبيراً في قاعدة الممارسة الرياضية، لتضم حالياً 12 رياضة بارالمبية صيفية معتمدة، إلى جانب التزلج على الجليد، بوصفها رياضة شتوية، وتحتضن حالياً قاعدة رياضية تضم 1220 لاعباً ولاعبة.

وقال المهيري إن هذه الأرقام تعكس قصة مُلهِمة امتدت على مدار 30 عاماً، نجحت خلالها الرياضة البارالمبية الإماراتية في تحويل التحديات إلى إنجازات، وتوفير بيئة رياضية متكاملة لأصحاب الهمم.

دعم متواصل

وأوضح المهيري، لـ«الإمارات اليوم»، أن الدعم الذي توليه الدولة، وما تتميّز به من ريادة عالمية في دعم أصحاب الهمم، وتسريع وتيرة دمجهم مجتمعياً، كان له أثر كبير في تطور مسيرة اللجنة، التي انطلقت عام 1996 بناديين منضويين تحت مظلتها، وبرياضتين هما ألعاب القوى (أم الألعاب) ورفعات القوة، لتتوسع بعد ثلاثة عقود وتضم رياضيين في 12 لعبة بارالمبية صيفية معتمدة.

وأضاف: «أسهم دعم الدولة ومبادراتها الرائدة في تسريع وتيرة الدمج المجتمعي، إلى جانب الجهود المبذولة من أندية أصحاب الهمم، في تنامي أعداد الرياضيين، وتجسّد ذلك في الإنجازات اللافتة على مستوى المشاركات الدولية، ومن بينها حصد 22 ميدالية ملونة في الدورات البارالمبية الصيفية، منذ المشاركة الإماراتية الأولى في دورة برشلونة عام 1992».

وتابع: «سجلت رياضة أصحاب الهمم الإماراتية حضوراً قوياً منذ بداياتها، ليس على مستوى الدورات البارالمبية فحسب، بل أيضاً من خلال غزارة الإنجازات في البطولات الإقليمية والقارية، بما فيها دورات الألعاب الآسيوية، خصوصاً في ألعاب القوى، ورفعات القوة والرماية. وتواصلت مسيرة النجاح بالتوازي مع تنامي أعداد اللاعبين واللاعبات، وتوسيع قاعدة الألعاب المدرجة، الأمر الذي أسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات».

استقطاب الكفاءات

وأشار المهيري إلى أن استقطاب الكفاءات الفنية والطبية المتخصصة في الرياضات البارالمبية، والاستفادة من الخبرات في الجوانب الفنية والتصنيف الطبي المعتمد دولياً، إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز حضور العنصر النسائي في مختلف الرياضات، أسهمت جميعها في دعم مسيرة التطور.

وأضاف أن المشاركة النسائية امتدت إلى رياضات عدة، من بينها البوتشيا والريشة الطائرة وألعاب القوى، ورفعات القوة والدرّاجات البارالمبية، ما مهّد الطريق أمام فرسان الإرادة لمواصلة تحقيق تطلعاتهم، ورفع علم الدولة في كبرى المحافل الدولية.

من الألعاب الفردية إلى الجماعية

وأشار المهيري إلى أن انطلاقة اللجنة لم تكن مجرد تأسيس مؤسسة رياضية تقليدية، بل كانت بمثابة ميلاد منصة لصناعة الأمل، وتحويل التحديات إلى إنجازات، عبر خطوات مدروسة نجحت في احتضان المواهب، وأسهمت في الانتقال من التركيز على الألعاب الفردية إلى توسيع نطاق المشاركة في الألعاب الجماعية.

وقال: «ركزت اللجنة البارالمبية الإماراتية، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي المتمثّل في أندية أصحاب الهمم، على نشر الوعي بأهمية الرياضة بوصفها منصة تسهم في تسريع وتيرة الدمج المجتمعي، وأثمرت هذه الشراكة، مع مطلع الألفية الجديدة، عن تأسيس نواة منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة، والانتقال بمفهوم الإنجاز من المستوى الفردي إلى العمل الجماعي».

وأضاف: «تُوِّجت هذه الجهود عام 2009 بفوز منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة بلقب النسخة الأولى من بطولة فزاع الدولية، كما نجح المنتخب لاحقاً في تسجيل مشاركة تاريخية أولى في بطولة العالم التي استضافتها دبي عام 2023، وصولاً إلى تحقيق المركز الرابع في بطولة آسيا وأوقيانوسيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة بنظام (3 ضد 3)، التي أُقيمت منتصف العام الجاري».

صناعة أجيال جديدة

وأكد الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية أن ما حققه الجيل الذهبي من رياضيي أصحاب الهمم، يضع الجميع أمام مسؤولية مواصلة العمل على تطوير المواهب، وصناعة أجيال جديدة قادرة على استكمال مسيرة الإنجازات.

وقال: «هناك قائمة طويلة من الأسماء التي فرضت حضورها على منصات التتويج الدولية، وأصبحت أيقونات ومصدر إلهام للأجيال المقبلة، وفي مقدمتهم الأبطال الذين حققوا إنجازات ذهبية في الدورات البارالمبية، مثل محمد خميس في رفعات القوة، وعبدالله سلطان العرياني وأعضاء منتخب الرماية، ومحمد القايد في ألعاب القوى، إلى جانب البطلات مريم الزيودي، ونورة الكتبي، وذكرى الكعبي، وسارة الجنيبي».

وأضاف: «هذه الأسماء تضع اللجنة البارالمبية والأندية أمام تحدٍّ يتمثّل في مواصلة تطوير المواهب، واستقطاب أجيال جديدة قادرة على إكمال مسيرة الإنجازات».

واختتم المهيري حديثه بالقول: «كان للتوسع في قاعدة الألعاب أثر إيجابي في صناعة أجيال جديدة من الأبطال، وهو ما نلمسه بوضوح في رياضة الدرّاجات البارالمبية، التي نجح ممارسوها خلال فترة قصيرة في فرض حضورهم، بوصفهم رقماً صعباً على المستويين القاري والدولي».