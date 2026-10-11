ريال مدريد يحسم موقفه من تشواميني أمام العروض الإنجليزية

حسم ريال مدريد موقفه من مستقبل لاعب وسطه الفرنسي أوريلين تشواميني، بعدما رفض عروضاً من أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، واتجه نحو تجديد عقده حتى صيف 2031، وفقاً لما ذكره الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو الموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين.

وذكر رومانو على حسابه في "إكس" أن عدة أندية إنجليزية أبدت اهتماماً بالتعاقد مع تشواميني، إلا أن النادي الملكي فضّل الاحتفاظ باللاعب، في إطار خططه للمنافسة خلال المواسم المقبلة، مشيراً إلى أن ملف التجديد وصل إلى مرحلة الحسم، في انتظار الإعلان الرسمي.

ومنذ انضمامه إلى ريال مدريد في صيف 2022، شارك تشواميني في 129 مباراة بالدوري الإسباني، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع خمسة أهداف، وفقاً لبيانات موقع «FBref».

وخلال الموسم الحالي 2026-2027، خاض لاعب الوسط الفرنسي خمس مباريات في مختلف المسابقات، بإجمالي 279 دقيقة، من دون تسجيل أو صناعة أهداف.