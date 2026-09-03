4.7 مليار دولار.. الدوري الإنجليزي يحطم الرقم القياسي للإنفاق في صيف واحد

سجلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز رقمًا قياسيًا جديدًا في الإنفاق خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعدما وصلت قيمة الصفقات إلى نحو 4.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالصيف الماضي، ونحو ثلاثة أضعاف ما كانت تنفقه الأندية قبل خمس سنوات.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن: "يؤكد هذا الرقم استمرار الهيمنة المالية للدوري الإنجليزي على سوق الانتقالات العالمية، رغم الإجراءات والقواعد الجديدة التي تستهدف الحد من الإنفاق وضبط الوضع المالي للأندية".

وكان مانشستر سيتي صاحب الرقم الأبرز في هذا الإنفاق، بعدما أصبح أول نادٍ في تاريخ كرة القدم يتجاوز حاجز 600 مليون دولار في فترة انتقالات واحدة، إذ أنفق نحو 618 مليون دولار خلال الصيف.

ويكشف حجم إنفاق سيتي عن استمرار قدرته على ضخ استثمارات ضخمة في تشكيلته.

وتعكس مقارنة الإنفاق الحالي بما كان عليه قبل خمس سنوات التسارع الكبير في القيمة المالية لسوق الانتقالات الإنجليزية، بعدما تضاعف الإنفاق إلى نحو ثلاثة أمثال مستوياته السابقة.

ويأتي ذلك في ظل القوة الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها أندية الدوري الإنجليزي، مدفوعة بعائدات البث التلفزيوني والإيرادات التجارية والجماهيرية، وهو ما يمنحها قدرة أكبر من معظم أندية الدوريات الأوروبية الأخرى على تمويل صفقات ضخمة.

ويعكس إجمالي 4.7 مليار دولار حجم القوة الشرائية التي أصبحت تتمتع بها أندية الدوري الإنجليزي في سوق اللاعبين، حيث لم تعد الصفقات الكبرى مقتصرة على عدد محدود من الأندية، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من المنافسة بين الفرق على المستويين المحلي والأوروبي.

ويأتي الرقم القياسي في وقت تزداد فيه قيمة اللاعبين عالميًا، بينما تدفع المنافسة الشديدة بين الأندية الإنجليزية إلى رفع أسعار الصفقات والرواتب، ما يعزز مكانة الدوري الإنجليزي باعتباره السوق الأكثر نشاطًا وإنفاقًا في كرة القدم العالمية.