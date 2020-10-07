هلال: «الشارقة الرياضي» يسعى لتأهيل القيادات الشابة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بحث رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، مع مدير ناشئة الشارقة بالإنابة فاطمة محمد، سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وقال بيان صحافي: «تم خلال زيارة هلال التعريفية لمقر ناشئة الشارقة بالخالدية، تقديم شرح تفصيلي عن أهداف ناشئة الشارقة والمؤسسات التي تندرج تحت مظلتها، ورؤيتها ورسالتها وقيمها، إلى جانب شرح المسارات وتفاصيل البرامج التي يتم التخطيط لها».

من جانبه أكد عيسى هلال: «نسعى لتطوير وتأهيل القيادات الشابة وإتاحة الفرص المناسبة لهم عبر اكتساب الخبرات والمهارات من مختلف المشاركات وتأسيس قيادات نموذجية من الأجيال المقبلة».

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