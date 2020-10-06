المربع الذهبي لدوري السلة ينطلق اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

تنطلق في السابعة من مساء اليوم، أولى جولات الدور نصف النهائي لبطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، للموسم الجاري 2019-2020، بلقاءي الأهلي والبطائح على صالة النصر، والشارقة مع النصر في التوقيت ذاته على صالة البطائح.

ويقام الدور نصف النهائي بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يخوض كل فريق ثلاث مواجهات، تسفر عن تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني إلى النهائي يوم 17 الجاري.

وتأهل كل من شباب الأهلي والنصر والشارقة، بصورة مباشرة، عقب إعلان فرق بني ياس والجزيرة والظفرة عدم استكمال لقاء الإياب، فيما احتاج البطائح، إلى الفوز على مضيفه الوصل الجمعة الماضي «80-75» في إياب دور الثمانية، خصوصاً أن البطائح سبق له الفوز ذهاباً في شهر مارس الماضي قبل توقف النشاط الرياضي «64-60».

ويسعى شباب الأهلي إلى مواصلة الدفاع عن لقبه في البطولة التي هيمن عليها في المواسم الـ11 الماضية، فيما يسعى كل من البطائح والنصر إلى مواصلة مشوارهم نحو حصد لقبٍ أول تاريخي في الدوري، يقابلها طموحات مشروعة للشارقة في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003-2004.

والتقت الفرق الأربعة في الدور التمهيدي، شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، في مواجهات يملك فيها شباب الأهلي والشارقة اليد الطولى، بفوز «فرسان دبي» على البطائح في مواجهتي الذهاب والإياب «96-79» و«58-55» على التوالي، وهو الأمر ذاته الذي نجح الملك في تحقيقه على العميد، «96-95» و «99-97».

وعاود دوري السلة مساء الجمعة الماضي استكمال المراحل الختامية من بطولة الموسم الجاري 2019-2020، عقب توقف دام لسبعة أشهر جراء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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