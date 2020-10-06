فلامينغو يرفض 5 ملايين دولار لانتقال سيزار إلى شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

رفض نادي فلامينغو البرازيلي عرضاً من نادي شباب الأهلي، للتعاقد مع اللاعب البرازيلي يوري سيزار، مقابل خمسة ملايين دولار، خلال فترة الانتقالات الحالية، وفقاً لوسائل إعلام برازيلية.

وقالت صحيفة «غافيا نيوز»: «إن شباب الأهلي تقدم بعرض رسمي قيمته 28 مليون ريال برازيلي (خمسة ملايين دولار)، للتعاقد مع يوري سيزار»، مشيرة إلى أن الأخير سيكمل فترة إعارته إلى نادي فورتاليزا، والتي تنتهي فبراير المقبل. وأضافت: «فلامينغو سبق له رفض عرض إماراتي آخر من نادي العين بقيمة 2.5 مليون دولار، إلى جانب عرض من بلد الوليد الإسباني مقابل أربعة ملايين يورو».

وأشارت إلى أن من أبرز أسباب رفض فلامينغو عرض شباب الأهلي، أن فورتاليزا سيحصل على 10% من قيمة الصفقة، موضحة أن عقد سيزار يمتد مع فلامينغو حتى ديسمبر 2024، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي 300 مليون ريال برازيلي (نحو 50 مليون يورو).

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