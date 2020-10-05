النصر الإماراتي يكشف عن مزايا خاصة في أطقمه الرياضية.. "ماركة N45"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

دشن نادي النصر الإماراتي علامته التجارية الجديدة «N45» بعد حصوله على شهادة تسجيل العلامة التجارية من وزارة الاقتصاد باعتبارها الجهة المنوطة بتسجيل الملكية الفكرية والمصنفات الفنية وحمايتها في الإمارات.

وقال النصر في بيان على موقعه الرسمي اليوم الإثنين: "ستختص العلامة التجارية الجديدة بتصميم وتصنيع وتسويق الملابس والمنتجات الرياضية، وتأتي هذه الخطوة كخطوة ريادية جديدة في سجل الريادة التاريخي لعميد الأندية الإماراتية في مجال التفرد والإبداع وتحقيق التكامل في مختلف المجالات الرياضية والاستثمارية".

وأضاف البيان أن "الانطلاقة الأولى للعلامة التجارية الجديدة مع بداية الموسم الرياضي الحالي، حيث ستتولى إطلاق أطقم ملابس الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للموسم الرياضي 2020-2021 وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية لملابس لاعبي كرة القدم، وسيتميز طقم النصر الجديد بمواصفات عالية حيث إنه مصنع بتقية LUPBAT PRO المبتكرة وهو نسيج مسامي سريع الجفاف ويقلص من تأثير الرطوبة ويعمل على موازنة وتبريد الحرارة العالية، ومن المفترض أن يكشف العميد خلال الساعات المقبلة عن أطقم الفريق للموسم الرياضي الجديد المصممة والمصنعة من خلال علامته التجارية الخاصة بتصميم خاص يحمل دلالات ترتبط بالعميد وشعاره العريق وتاريخه الحافل".

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