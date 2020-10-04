قناة الشارقة: تغطية استثنائية لدوري "الهواة" في الدورة الجديدة

المصدر: الشارقة-الامارات اليوم.

كشفت قناة الشارقة الرياضية عن توجهها لتغطية استثنائية لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم المقرر ان ينطلق شهر نوفمبر المقبل.

واعلنت القناة في بيان لها عن دورتها البرامجية الجديدة التي تطلقها تزامناً مع انطلاقة الموسم الرياضي2020-2021، لكنها لن تشهد أي تغييرات على صعيد مسميات البرامج، وأبرزها الخطّ الرياضي، ملاعبنا، ملاعب الناشئة، العالم في كرة، 120 ثانية، لقاء حصري، رياضة المرأة، والبرنامج الاخباري "من الإمارات".

كما ستبث برنامج "الاخبار الرياضية" يومياً في تمام الساعة الثالثة ظهراً.

وتنقل القناة ايضا الدوري الاسباني لكرة السلة الذي يعتبر أكبر الدوريات الأوروبية للعبة وترصد المواجهات المنتظرة بين اقطابه وتقف بتحليل أبرز مجرياته رفقة خبراء وفنيين متخصصين.

وقال مدير قناة الشارقة الرياضية راشد العوبد: "أن التجربة الكبيرة التي خاضتها القناة عبر سنوات في مختلف الميادين والمحافل الرياضية محلياً واقليمياً وعالمياً اكسبها خبرة واسعة أوصلتها لأن تتجاوز دورها كناقل للحدث حتى باتت صانعاً له."

وقال مدير قناة الشارقة الرياضية:" نحرص دوماً على البقاء إلى جانب الجماهير الرياضية الوفية في مختلف الأحداث، ونرصد لهم مختلف ما يدور على ميادين الرياضات المتنوعة محلياً واقليمياً وعالمياً، وها نحن اليوم على أعتاب موسم رياضي منتظر يترافق مع ظروف صحية يعيشها العالم أجمع جرّاء انتشار فايروس كورونا المستجد، ونأمل أن نحقق خلاله رؤيتنا في تلبية نداء الجماهير الوفية وفتح نافذة مثالية تبقيهم على تواصل فاعل مع مختلف الأحداث الرياضية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news