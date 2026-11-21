ردّ رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، على مطالبة رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، باستقالته، رافضاً اتهام الرابطة بالصمت في قضية نيغريرا، ومؤكداً أنها أرسلت وثائق إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وانضمت إلى القضية أمام المحكمة قبل إعلان ريال مدريد عزمه الانضمام إليها.

وأوضح تيباس، في منشور على منصة "إكس"، أن الرابطة أرسلت إلى "يويفا" في 21 فبراير 2023 تقريراً قانونياً ووثائق تتعلق بالمدفوعات محل التحقيق، بعد ستة أيام من ظهور القضية إلى العلن، وأضاف أنها مثُلت أمام المحكمة بصفة مدّعٍ خاص في 3 مارس، فيما أعلن ريال مدريد في 12 مارس عزمه الانضمام إلى القضية.

وردّ تيباس على مطالبة بيريز باستقالته، داعياً إياه إلى قراءة منشوره المؤرخ في 16 أكتوبر كاملاً، وقال إنه شرح فيه أساليب التغطية التي انتقدها في قناة ريال مدريد وأسباب تمسّكه بموقفه، مؤكداً أنه لم يرتكب أي مخالفة.

ودعا رئيس الرابطة بيريز إلى سؤال محامي ريال مدريد عن دور "لاليغا" في القضية، معتبراً أن كثافة تغطية الملف على قناة النادي لا تعني أن ريال مدريد كان الطرف الأكثر نشاطاً أمام المحكمة.

وتساءل تيباس عن سبب تصاعد انتقادات بيريز بشأن نزاهة المسابقة بعدما توقف برشلونة عن كونه شريكاً لريال مدريد في مشروع دوري السوبر الأوروبي، كما أشار إلى أن رئيس النادي بقي عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد ستة أشهر من انكشاف القضية.

وأكد تيباس أن الرابطة ستواصل المطالبة باستكمال التحقيق في قضية نيغريرا، ورفض ما وصفه برواية "الدوري الفاسد" و"البطولات المسروقة"، معتبراً أن هذه الاتهامات تمسّ نزاهة المسابقة الإسبانية.