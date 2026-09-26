يعقوب السعدي ينتقد آلية بيع حقوق بث كأس الخليج: لماذا الأسعار تتفاوت من قناة لأخرى؟

وجّه الإعلامي الرياضي يعقوب السعدي انتقادات وتساؤلات مباشرة إلى الإتحاد الخليجي لكرة القدم، بشأن الآلية المتبعة في بيع حقوق النقل التلفزيوني لمباريات بطولة كأس الخليج، مطالباً بتوضيحات رسمية حول معايير التسعير المعتمدة وسبب تفاوتها من قناة لأخرى.

وأشار السعدي، على قناة أبوظبي الرياضية، إلى أن قنوات كبرى تُلزم بدفع مبالغ مالية ضخمة للحصول على حقوق البث، بينما تُمنح قنوات أخرى الحقوق بأسعار أقل.