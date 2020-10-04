مصدر يكشف سبب استبعاد عموري من قائمة المنتخب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن سبب استبعاد اللاعب عمر عبدالرحمن عموري من قائمة المنتخب والتجمع الجاري الحالي للأبيض بهدف خوض مباراة ودية أمام أوزبكستان، حيث شهدت القائمة استبعاد عدد كبير من النجوم، ومنهم عموري وأحمد خليل، وماجد حسن.

وأكد المصدر أن سبب استبعاد عمر عبدالرحمن هو تعرضه لكدمه قوية في ركبته، التي كان قد أجرى فيها عملية الرباط الصليبي العام الماضي، وذلك أثناء خوضه فترة الإعداد مع فريق الجزيرة، وهو ما أبعده أيضاً عن آخر مباراة ودية لفريقه أمام الوحدة، وخسر فيها الجزيرة بثلاثية نظيفة.

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