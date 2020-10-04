أودريوزولا يعمّق أزمة الإصابات في ريال مدريد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أمس، عن التحاق لاعب جديد بقائمة الإصابات في ريال مدريد، ويتعلق الأمر بالمدافع ألفارو أودريوزولا، لتتعمق أكثر أزمة الظهير الأيمن في الفريق الملكي الذي يلتقي اليوم ضيفه ليفانتي ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني. وكان الريال قد أعلن أول من أمس إصابة الظهير الأيمن الأساسي داني كارفخال في الركبة، وسيبتعد شهرين، بجانب إصابة النجم البلجيكي إدين هازارد، وكذلك الألماني توني كروس، والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، قبل أن يلتحق بهم أمس أودريوزولا. وتعرض الأخير لإصابة في الكاحل، لتتقلص أكثر خيارات المدرب زين الدين زيدان لتعويض غياب كارفخال، حيث سيقتصر الأمر على ناتشو العائد حديثاً من إصابة طويلة، وأيضاً الجناح الأيمن لوكاس فاسكيز، الذي سبق أن لعب في مركز الظهير الأيمن من قبل، بينما يبقى الأقرب الدفع بالبرازيلي المخضرم مارسيلو في مركزه المعتاد ظهيراً أيسر، ونقل الفرنسي فيرلان ميندي للظهير الأيمن.

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