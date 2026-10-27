حافلات

شكا قائدو مركبات عدم التزام حافلات تحمل عمالاً بالسير على المسار الأيمن بالطرق السريعة الرئيسة في الدولة، مؤكدين أن بعض قائدي هذه الحافلات يسيرون بسرعات تتجاوز السرعة المقررة للحافلة في المسافات الواقعة بين الرادارات، وأوضحوا أنهم يلاحظون اعتياد قائدي حافلات على تجاوز المركبات من المسارات اليسرى، مناشدين الجهات المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على تلك الحافلات، لضمان سلامة الطريق ومرتاديه.

أضواء

لاحظ سائقون قيام بعض أصحاب المركبات بتركيب أضواء أمامية شديدة السطوع، واستخدامها بصورة مزعجة خلال القيادة ليلاً، ما يتسبب في إرباك مستخدمي الطريق والتأثير في وضوح الرؤية لدى قائدي السيارات الأخرى، خصوصاً القادمين من الاتجاه المعاكس، ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية نتيجة الانبهار المفاجئ بهذه الأضواء، وأعربوا عن استيائهم من تَعمّد بعض السائقين استخدام هذه الإضاءات بطريقة غير مسؤولة، واقترحوا تكثيف الرقابة على المركبات المزودة بأضواء مخالفة للمواصفات المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق.

خدمات

ثمّن مواطنون ومقيمون تخصيص استراحات لسائقي خدمة التوصيل في مناطق دبي، خصوصاً في فترات الذروة وحرارة الصيف، معتبرين الخطوة بادرة حضارية تستحق التعميم، لما توفره من راحة وإنسانية في ظل ضغط العمل اليومي، وحرارة الطقس، مشيرين إلى أهمية التوسع في إنشاء هذه الاستراحات تقديراً لجهودهم اليومية، وحرصاً على راحتهم.