ضربة موجعة لبرشلونة.. 3 مدافعين مهددين بالغياب عن مباراتي سان جيرمان ومدريد

تلقى برشلونة ضربة موجعة قبل مواجهتيه المرتقبتين أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وريال مدريد في «الكلاسيكو»، بعدما تعرض ثلاثة من مدافعيه لمشكلات بدنية خلال الفوز على ريال بيتيس 5-2، السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وبات إريك غارسيا مهدداً بالغياب عن المواجهتين، بعدما اضطر إلى مغادرة الملعب في الدقائق الأخيرة إثر شعوره بآلام في عضلة الفخذ الأيمن، فيما تحوم الشكوك حول جاهزية جول كوندي، الذي أنهى اللقاء وهو يعاني آلاماً بدنية.

كما لا يزال موقف جيرارد مارتين غير محسوم، بعدما تعرض لضربة في الكعب خلال الشوط الأول، ولم يتمكن من استكمال المباراة عقب الاستراحة.

وينتظر الجهاز الفني بقيادة الألماني هانسي فليك نتائج الفحوص الطبية لتحديد مدى جاهزية اللاعبين، في وقت يستعد فيه الفريق لمواجهة باريس سان جيرمان، الثلاثاء، قبل لقاء ريال مدريد في «الكلاسيكو» يوم 25 أكتوبر الجاري.

وتضع هذه المستجدات فليك أمام تحدٍ دفاعي قبل المواجهتين، خصوصاً في ظل أهمية الاستحقاق الأوروبي وقرب موعد القمة المرتقبة أمام الغريم التقليدي.