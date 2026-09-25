أيمن حسين ينتقد طول العشب في "خليجي 27".. وأكرم عفيف: "لا تشغلني الرطوبة وأرضية الملعب"

أكرم عفيف: لا تشغلني الرطوبة وأرضية الملعب.. وأيمن حسين: المناخ وطول العشب أثّرا في اللاعبين

تباينت آراء لاعب المنتخب القطري أكرم عفيف وقائد المنتخب العراقي أيمن حسين بشأن تأثير الأجواء وأرضية الملعب في منافسات كأس الخليج «خليجي 27»، المقامة بمدينة جدة السعودية. ففي الوقت الذي قال عفيف: "إن هذه الأمور لا تشغله"، أكد حسين أن "الرطوبة وطول العشب أثّرا في اللاعبين".

وقال أكرم عفيف، المتوّج بجائزة أفضل لاعب في آسيا، إن ارتفاع العشب في بعض مناطق الملعب لا يشغله، موضحاً أن تركيزه ينصب على أداء واجباته وتقديم المطلوب منه. أما الرطوبة أمر معتاد بالنسبة إلى سكان دول الخليج".

وتابع: «إذا كانت الأرضية جافة أو كان العشب طويلاً، فهناك مسؤولون يقيّمون ذلك، أما اللاعب فعليه أن يقدم ما هو مطلوب منه. أحاول أن أفوز وأقدم كل شيء، وإذا قصّرت أراجع نفسي. الأجواء المناخية تؤثر في الجميع، ونحن نعيشها منذ سنوات».

في المقابل، قال أيمن حسين إن لاعبي «أسود الرافدين» غير معتادين على الرطوبة مقارنة بالأجواء في العراق، مشيراً إلى أن ارتفاع العشب يصل إلى نحو شبر، ما يؤثر في حركة الكرة ويصعّب خوض المباريات بالشكل الطبيعي. وأبدى استغرابه من عدم قص العشب.

وفي سياق متصل، أشار قائد المنتخب العراقي إلى أن فريقه تأثر بالإصابات التي لحقت بعدد من لاعبيه، مستشهداً بالتبديلات الاضطرارية خلال مواجهة عُمان، التي انتهت بالتعادل 1-1.