المغربي صيباري يخضع لعملية جراحية

خضع الدولي المغربي إسماعيل صيباري لعملية جراحية ن،اجحة في كاحله الأيمن، بعد تعرّضه لتمزق في الرباط خلال مواجهة بوروسيا دورتموند في «الكلاسيكو» أول من أمس، وفق ما أعلن نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، أمس.

وخلال قمة المرحلة الثامنة التي انتهت بالتعادل 2-2، خسر «عملاق بافاريا» خدمات صيباري في الدقيقة 29 بسبب إصابة في الكاحل الأيمن، وسيرج غنابري بعد دقيقتين بسبب إصابة في الفخذ اليسرى.

وقبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، غادر الفرنسي مايكل أوليسيه الملعب أيضاً وهو يمسك بركبته اليمنى.

وأوضح بايرن ميونيخ في بيان صحافي إصابة صيباري (25 عاماً) بـ«تمزق في الرباط في كاحله الأيمن، وقد تكللت الجراحة التي خضع لها بالنجاح، وتعرّض غنابري (31 عاماً) لإصابة عضلية في الجزء الخلفي من الفخذ اليسرى».

وأوضح النادي أن كلا اللاعبين «سيغيبان عن الملاعب حالياً»، من دون تحديد مدة غيابهما.

وبالتالي، سيغيبان على الأقل عن رحلة الفريق إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لمواجهة أتلتيكو في الجولة الرابعة من المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا غداً.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، من المتوقع غياب صيباري لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

مع ذلك، لم يأت بايرن على ذكر أوليسيه (24 عاماً) في بيانه، علماً أن الفرنسي غادر الملعب وهو يعرج، مساء أول من أمس.

ويحتل بايرن صدارة الدوري برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن دورتموند، وبفارق نقطتين عن فرايبورغ صاحب المركز الثالث.