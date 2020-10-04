المهرة «نزيف» بطلة «صن شاريوت ستيكس» في «نيوماركت»

المصدر: جوني جبور - دبي

توجت المهرة «نزيف»، المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب جون غوسدن، بطلة لشوط «مملكة البحرين صن شاريوت ستيكس»، المخصص للمهرات والأفراس «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، الذي جرى أمس، على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، ضمن سلسلة «سباقات الأبطال البريطانية»، وامتد على المسار العشبي لمسافة الميل (1600 متر). وعززت المهرة «نزيف»، البالغة من العمر أربع سنوات، رصيدها إلى سبعة انتصارات في مشاركاتها الـ10 بعالم السباقات، والفوز الثاني في سباقات الفئة الأولى «جروب 1»، عقب تتويجها يوليو الماضي، وعلى المضمار ذاته، بلقب سباق «فالموث ستيكس». وأكملت خيول الإمارات هيمنتها على مراكز المقدمة في شوط «مملكة البحرين صن شاريوت ستيكس»، بذهاب المركز الثاني لصالح مهرة غودولفين «هاف لايت»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، قبل أن يذهب المركز الثالث إلى المهرة «كلوك أوف سبيريتس»، للمالك الشيخ محمد عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب ريتشارد هانون، وقيادة الفارس أندريه أتزيني.

وعرف الفارس جيمي كراولي كيفية قيادة المهرة «نزيف»، لتعويض انطلاقتها المتأخرة من البوابة الأخيرة، والاقتراب تدريجياً، خلال مجريات السباق من كوكبة الصدارة، قبل أن يطلق العنان لها في الأمتار الأخيرة، والقبض على الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و42 ثانية و21 جزءاً من الثانية، بفارق الطول ونصف الطول عن أقرب منافساتها «هاف لايت»، التي تولى قيادتها الفارس وليام بيوك إلى المركز الثاني.

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