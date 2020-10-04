290 مشاركاً في سباق ترايثلون خورفكان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شهد سباق ترايثلون خورفكان، في موسمه الجديد، الذي أقيم أمس، مشاركة 290 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الجنسيات.

وقال بيان صحافي: «اشتمل السباق على مسافتين، هما القصيرة والكلاسك، وعلى فئات من المجموع العام والفئات العمرية المختلفة، وشهد سباق المسافة القصيرة للفئة المفتوحة رجال، فوز حمدان الحاج بالمركز الأول وإسماعيل الجسمي بالمركز الثاني، وفي فئة السيدات مفتوح فازت ثيا جاني، وفي سباق الكلاسك الفئة المفتوحة رجال، فاز جاسون فاهي بالمركز الأول، وفي فئة السيدات مفتوح فازت لوتي ليكس».

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