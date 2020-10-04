البطائح يعبر الوصل ويبلغ نصف نهائي دوري السلة

المصدر: جوني جبورــ دبي

احتاج البطائح إلى شوط إضافي للفوز على مضيفه الوصل 80-75، لضمان حجز مقعد له في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، مع عودة استكمال بطولة الموسم الحالي 2019-2020، عقب توقف دام سبعة أشهر، جراء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا». وجدّد البطائح فوزه على الوصل، بعد أن انتهى لقاء الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي، مارس الماضي، لمصلحة البطائح 64-60، ليكمل مربع الأربعة الكبار، وينضم إلى فرق شباب الأهلي والشارقة والنصر، التي سبق أن حجزت مقاعدها بشكل تلقائي عقب إعلان أندية الجزيرة وبني ياس والظفرة عدم استكمال البطولة.

وفي مباراة انتهى وقتها الأصلي بـ72-72، عرف البطائح كيفية إنهاء الربع الأول لمصلحته بـ22-15، قبل أن ينجح الوصل في العودة بنتيجة المباراة وإنهاء الشوط الأول لمصلحته 38-36 بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربع الثاني 23-14.

وعاود السيناريو ذاته خلال مراحل الشوط الثاني، بعد ربع ثالث حسمه البطائح 19-11، وفترة رابعة نجح الوصل في إدراك التعادل في الثانية الأخيرة، بنيله الأفضلية بنتيجة هذه الفترة 23-17، ما استدعى الطاقم التحكيمي المكون من الدوليين، محيي الدين خطاب، وسالم الزعابي، وعامر سيجري، احتساب شوط إضافي لمدة خمس دقائق، نجح من خلالها لاعبو البطائح في حسم نتيجته 8-3، والفوز بالمباراة.

وبتأهله إلى نصف النهائي، ضرب البطائح موعداً بعد غد مع شباب الأهلي، في أولى مواجهات المربع الذهبي، على أن تقام في اليوم ذاته ثانية مواجهات الدور/ وذلك بلقاء الشارقة والنصر.

الفردان: التزام تام بالإجراءات الصحية

وجّه نائب رئيس اتحاد كرة السلة، عبداللطيف الفردان، الشكر لناديَي الوصل والبطائح، على الالتزام الكامل بالبروتوكول الصحي لعودة النشاط الرياضي، مؤكداً أن المباراة جاءت بمثابة المعيار الذي ستشهده جميع المباريات المقبلة.

وقال الفردان في تصريحات صحافية: «مثّلت المباراة مقياساً لمدى مطابقتها لجميع البنود الـ22 التي تضمنها البروتوكول الصحي الذي يضمن السلامة للجميع، وأتوجه بالشكر لناديَي الوصل والبطائح على التزامهما التام بجميع الإجراءات الاحترازية التي تضمنها البروتوكول»، موضحاً: «قدمت شركة الوصل للألعاب الجماعية نموذجاً على صعيد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للصالة، سواء على صعيد التعقيم وإيجاد المداخل والمخارج المنفصلة، أو تطبيق التباعد الاجتماعي قبل المباراة وأثناءها، بجانب عودة تعقيم الصالة في استراحة ما بين الشوطين»، وأضاف: «عكس التزام الفريقين خلال المباراة حالة الوعي على صعيد تطبيق كل الإجراءات، خصوصاً على صعيد تطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية على صعيد لاعبي الدكة».

المربع الذهبي يضم شباب الأهلي والشارقة والنصر والبطائح.

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