لوفانور: تعودت على الانتقادات وأثق بقدراتي.. والوحدة سينافس في الألقاب

المصدر: أحمد طارق - دبي

قال لاعب الوحدة، المولدوفي لوفانور هنريكي، إنه تعود خلال مسيرته على الانتقادات، لذلك لم يهتم بانتقادات بعض الجماهير لإدارة الوحدة بعد التعاقد معه كلاعب حر قادم من شباب الأهلي، بداعي أن مستواه تراجع، وأنه قدم كل ما لديه مع «فرسان دبي»، لافتاً إلى أنه يثق بقدرته على مواصلة تألقه في دوري الخليج العربي، بخوضه تجربة جديدة.

وقال لوفانور، لـ«الإمارات اليوم»: تعودت على الانتقادات التي يتم توجيهها لي، لكنني أثق بقدراتي، وأركز بشكل أكبر على تقديم كل ما لدي خلال التدريبات، والظهور بشكل جيد في المباريات.

وعن إحرازه ثلاثة أهداف في آخر ثلاث مباريات خاضها الوحدة، وتأثير ذلك إيجاباً في عدد من مشجعي «العنابي» على مواقع التواصل الاجتماعي، والإشادة بمستواه، قال: «بالتأكيد أمر جيد أن أحصل على دعم وثقة الجمهور، لأن ذلك الأمر مهم جداً لأي لاعب، وبالنسبة لي عندما اخترت الانضمام إلى الوحدة، كنت أعلم بأنه فريق لديه قاعدة جماهيرية كبيرة، وأتمنى أن أظهر بشكل جيد، وأن أنال ثقة الإدارة والجهاز الفني والجمهور».

وسجل لوفانور ثلاثة أهداف في آخر ثلاث مباريات ودية، بواقع هدف في الحمرية وعجمان والجزيرة.

وحقق العنابي فوزاً كبيراً على الجزيرة، أول من أمس، بثلاثة أهداف دون رد، إذ أحرز أهداف «العنابي» خليل الحمادي في الشوط الأول، وإسماعيل مطر ولوفانور في الشوط الثاني.

وأضاف: «لازلت صغيراً في السن، وأمتلك الكثير لأقدمه في الموسم المقبل، والذي يعد سابع موسم لي في دوري الخليج العربي، وكما ذكرت أنا أثق تماماً بإمكاناتي وقدرتي على أن أظهر بشكل جيد مع الوحدة».

وأشاد بمردود الوحدة في الفترة الماضية، وقال: «أرى أننا نتحسن بصورة جيدة في الفترة الماضية، رغم أننا بدأنا مرحلة جديدة منذ فترة قصيرة مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش، لكن الفريق مستواه يتحسن بشكل تدريجي، وظهر ذلك خلال المباريات الودية التي لعبناها».

في المقابل، أبدى لوفانور سعادته بقرار رابطة المحترفين انطلاق الموسم الجديد، الأسبوع المقبل، وقال: «اشتقنا كثيراً للمباريات، خصوصاً أن اللاعبين لم يخوضوا أي مباراة رسمية منذ ما يقارب السبعة أشهر، بداعي جائحة فيروس كورونا المستجد، ورغم تأثير ذلك بشكل سلبي في اللاعبين، لكن أتوقع أن يظهر اللاعبون بشكل جيد، بسبب اشتياقهم إلى اللعب، وظهر ذلك في مردود أندية الشارقة وشباب الأهلي والعين في دوري أبطال آسيا».

ورداً على سؤال حول أفضلية الأندية الثلاثة، التي بدأت الموسم مبكراً بخوض منافسات دوري أبطال آسيا، قال: «بالتأكيد لديها أفضلية، لكنها طفيفة، خصوصاً أن خوض المباريات الرسمية يختلف عن الودية، لكن أرى أنه على أرض الواقع عندما تقام المباريات لن نشاهد أفضلية كبيرة للأندية التي شاركت في البطولة القارية».

أما بالنسبة إلى رأيه في تعاقد نادي الوحدة مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش، فقال: «تعد خطوة جيدة، خصوصاً أن رازوفيتش لديه خبرة كبيرة بدوري الخليج العربي، من خلال توليه تدريب الظفرة في آخر موسمين، إذ قاد الفريق إلى التأهل لنهائي كأس رئيس الدولة مرتين متتاليتين، رغم فارق الإمكانات في نادي الظفرة، نظير ما تمتلكه الأندية التي تنافس في الألقاب، وهو الأمر الذي يحسب للمدرب الصربي».

وختم لوفانور هنريكي تصريحاته بالتأكيد على أن الوحدة سيخوض الموسم المقبل، بهدف المنافسة في الألقاب، وقال: «حظوظ الوحدة لا تقل عن شباب الأهلي والعين والجزيرة والشارقة، لأنه فريق كبير، ودوماً يكون ضمن قائمة المرشحين للفوز بالألقاب، وأرى أننا يجب أن نقدم كل ما لدينا، حتى نكون جديرين بهذه الترشيحات».

يذكر أن الوحدة سيدشن الموسم الجديد، من خلال كأس الخليج العربي، يوم التاسع من الشهر الجاري، في مباراة مهمة أمام الوصل، وبنظام خروج المغلوب، بينما ستكون أولى مبارياته في دوري الخليج العربي أمام فريق حتا يوم 16 الجاري. ويأمل الوحدة، الذي اضطر للانسحاب من دوري أبطال آسيا، أخيراً، بسبب إصابات «كورونا» في عدد من لاعبيه، تحقيق البداية القوية المطلوبة، وتعويض إخفاقات الموسم الماضي، الذي لم يحقق فيه الفريق طموحاته.

ويراهن بشدة على اللاعبين الجدد، والمخضرمين بقيادة إسماعيل مطر، إلى جانب المدرب الجديد للفريق، رازوفيتش، الذي حقق نجاحات كبيرة في تجربته السابقة مع فريق الظفرة.

الوحدة يهزم الجزيرة ودياً بالـ 3.. في غياب «عموري»

فاز فريق الوحدة على الجزيرة 3-صفر، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على استاد شباب الأهلي بالعوير، أول من أمس. وأحرز أهداف المباراة للوحدة: خليل الحمادي، وإسماعيل مطر ولوفانور.

وشهدت المباراة غياب نجم الجزيرة عمر عبدالرحمن، الذي غاب أيضاً عن معسكر المنتخب، الذي بدأ أمس ويستمر 10 أيام. واعتمد الجزيرة على لاعبين أجنبيين فقط، هما: الصربي كوسانوفيتش، والجنوب إفريقي سيريرو.

يذكر أن الجزيرة سيبدأ مبارياته في كأس الخليج العربي أمام كلباء الخميس المقبل، بينما يصطدم الوحدة بالوصل.

محمد أبوإسماعيل - دبي

سجل ثلاثة أهداف في آخر ثلاث وديات للوحدة، بواقع هدف في الحمرية وعجمان والجزيرة.

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