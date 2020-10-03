النصر يؤكد جاهزيته للإقلاع بـ «الطائرة»

أكمل فريق النصر للكرة الطائرة استعداداته، لخوض غمار الموسم الجديد، الذي يخوضه الفريق، بهدف إكمال مشوار تفوقه خلال الموسم الماضي، الذي كان قد أنهاه متصدراً للدوري العام، قبل توقف المسابقة بسبب جائحة «كورونا»، بجانب فوزه بكأس نائب رئيس الدولة.

وقال نادي النصر، في بيان أمس: «كانت الإدارة الفنية في الفريق، بقيادة المدرب التونسي مروان الفهيري، ومساعده علي إبراهيم، والإداري علي بن غليطة، نجحت في إتمام قائمة الأجانب بالتجديد للاعب الجزائري محمد شيخي، والأنغولي دزاباتو كمحترفين، والبرازيلي ماركوس كوستا لاعباً مقيماً».

من جهته، قال عضو شركة الألعاب الرياضية في النادي المشرف العام على كرة الطائرة، منصور الفلاسي: «راضون تماماً عن حجم التحضيرات التي وصل إليها الفريق، ونتمنى أن يحقق الفريق الأول لكرة الطائرة آمال النادي، ومجلس إدارة شركة الألعاب، برئاسة عبدالرازق الهاشمي، وكل زملائه أعضاء المجلس».

بدوره، قال مساعد المدرب، علي إبراهيم: «إن المعنويات عالية للفريق، رغم ظروف عدم الاستقرار التي تعيشها الرياضة، حالياً، بسبب (كوفيد-19)، الذي كان تسبب في إلغاء الموسم الماضي رغم تصدرنا للدوري، والذي حرمنا معسكر الإعداد».

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