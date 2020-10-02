مهر غودولفين «نافل كراون» يطلب لقب «بري توماس بايرون» اليوم

المصدر: جوني جبور ■دبي

يطلب مهر غودولفين «نافل كراون» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب سباق «بري توماس بايرون» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب 3» لمسافة الميل (1600 متر)، الذي يجرى اليوم على مضمار سان كلو الفرنسي.

ويطمح مهر السنتين إلى حصد انتصاره الثاني في عالم السباقات عقب فوزه أغسطس الماضي بلقب سباق «بريتش ستاليون ستود»، الذي جرى على مضمار يورك. وتبدو حظوظ «نافل كراون» قوية في السباق الفرنسي، خصوصاً أن المهر لم يخرج عن المراكز الثلاثة الأولى في جميع مشاركاته الأربعة بعالم السباقات التي جاء آخرها في السادس من سبتمبر الماضي، بالحلول ثالثاً بفارق ضئيل في سباق أقيم لمسافة 1400 متر على مضمار لونغشام الفرنسي.

ويواجه المهر المنحدر من نسل الفحل «دباوي» في سباق بري توماس بايرون أربعة من نخبة مهور مسافة الميل ومن عمر السنتين، يبرز منها المهر الفرنسي «هوميريان» المملوك لـ«إيكيور دي مونتياوك»، خصوصاً أن المهر المنحدر من نسل الفحل «سي ذا ستار» يحتل التصنيف الأعلى في السباق، كونه لم يخرج عن المركزين الأول والثاني في مشاركتيه بعالم السباقات.

من جهته، علق مدرب غودولفين، شارلي آبلبي، على حظوظ المهر «نافل كراون» في السباق، في تصريحات صحافية: «نأمل أن تكون الأرضية إضافة كبيرة لمصلحة (نافل كراون)، إذ إن الأرضية الأكثر ليونة ستلائمه أكثر، وأتوقع قدرته على إعادة تقديم المستوى الذي أظهره سابقاً في مضمار يورك البريطاني، والمنافسة في اللقب».

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