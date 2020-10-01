الظاهري: عجمان وصل إلى الجاهزية المطلوبة.. والأجانب يحتاجون مزيداً من الوقت

المصدر: محمد أبوإسماعيل - عجمان

قال مشرف فريق الكرة بنادي عجمان، عبدالله الظاهري إن «الفريق وصل إلى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاق الموسم، وذلك بعد خوض الفريق ست مباريات ودية شهدت إعطاء الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للوقوف على حالتهم الفنية والبدنية»، مشيراً إلى إن «بعض اللاعبين يحتاجون الوقت من أجل التأقلم خصوصاً الأجانب، لكن بشكل عام كانت الأمور جيدة خلال الفترة الماضية باستمرار التدريبات اليومية والمباريات».

وأكد عبدالله الظاهري لـ«الإمارات اليوم» أن تأجيل الدوري أفاد العديد من الفرق من أجل الإعداد الجيد للبطولة، ونتمنى أن يكون عجمان حقق الفائدة المطلوبة.

يذكر أن فريق عجمان خاض ست مباريات ودية منذ بدء الإعداد، ثلاث منها في دورة نادي الشارقة الودية، بجانب لقاءات فرق الإمارات والوحدة والذيد.

وأضاف الظاهري: «حافظ المدرب المصري، أيمن الرمادي، على الهيكل الرئيس للفريق، وقمنا بدعم الفريق بعدد من اللاعبين المواطنين والأجانب، كما أنهينا ملف التعاقدات بالغامبي بوبكر تراولي، الذي انتقل للفريق مرة أخرى على سبيل الإعارة قادماً من الشباب السعودي، يذكر أن عجمان تعاقد أيضاً مع البرتغالي دييغو أمادو، والبرازيلي غوستافو، والمواطنين محمد إسماعيل وسليمان ناصر وراشد حسن ومحمد سرواش».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news