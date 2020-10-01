الشارقة يواجه الحمرية ودياً اليوم

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يخوض فريق الشارقة عند الساعة 5.20 من مساء اليوم، على استاد خالد بن محمد بمنطقة الحزانة، مباراة ودية أمام فريق الحمرية ضمن استعدادات الملك للموسم الرياضي الجديد، الذي يسعى خلاله الفريق للمحافظة على لقب دوري الخليج العربي الذي حققه الموسم قبل الماضي، علماً أن الشارقة سيواجه في مستهل مشواره في الدوري فريق الفجيرة ضمن الجولة الأولى.

وكان الشارقة قد عاد أخيراً إلى الدولة، بعدما شارك في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية، ضمن المجموعة الثالثة التي ضمت التعاون السعودي وبيروزي الإيراني والدحيل، إذ ودع الفريق المنافسة من الدور الأول.

وانتظم في تدريبات مكثفة على ملعبه منذ الإثنين الماضي بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري.

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