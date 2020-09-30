إلغاء ودية النصر وعجمان حداداً على وفاة أمير الكويت

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تقرر إلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر أن تقام اليوم الأربعاء بين النصر وعجمان في استاد آل مكتوم، حداداً على وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية أمس.

ونشر الحساب الرسمي لنادي عجمان على موقع التواصل الإجتماعي، "تويتر" خبر بإلغاء المباراة والتي كان من المقرر أن تقام عند الساعة 5:20 من عصر اليوم في سابع مباريات الفريقين الودية استعداداً للموسم الجديد.

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