"المحترفين" تعلن جدول مباريات دوري الخليج العربي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، جدول مباريات دوري الخليج العربي، بالإضافة إلى جدولي بطولتي كأس الخليج العربي، ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، وهي البطولات الثلاث التي تنضوي تحت إشرافها.

وينطلق موسم 2020-2021 ببطولة كأس الخليج العربي بنظامها الجديد، حيث تُقام الأدوار التمهيدية في جولتين: الأولى 8 و9 أكتوبر 2020، والثانية 12 و13 نوفمبر.

وتشهد الجولة الأولى إقامة ثلاث مباريات في يومها الأول، حيث يستضيف اتحاد كلباء منافسه الجزيرة الساعة 6.30 مساءً، وحتا مع بني ياس في التوقيت نفسه، والفجيرة مع عجمان في التاسعة مساءً.

وفي اليوم الثاني للجولة، يستضيف شباب الأهلي منافسه الظفرة الساعة 6.30 مساءً، ويحل خورفكان ضيفاً على العين في التوقيت نفسه، ثم الوحدة مع الوصل في التاسعة مساءً.

وحسب نظام المسابقة الجديد، يصعد الشارقة بطل دوري الخليج العربي والنصر بطل كأس الخليج العربي للدور ربع النهائي مباشرة.

الدوري 16 أكتوبر

أما بطولة دوري الخليج العربي، ستنطلق 16 أكتوبر المقبل بإقامة الجولة الأولى على مدار يومين (16 و17 أكتوبر)، يستضيف في يومها الأول الوحدة منافسه حتا الساعة 6.15 مساءً، ويحل عجمان ضيفاً على الظفرة في التوقيت نفسه، ثم الفجيرة مع الشارقة في التاسعة مساءً والوصل مع بني ياس في التوقيت ذاته.

ويشهد اليوم الثاني مباراتين في الساعة 6.30 مساءً؛ اتحاد كلباء مع شباب الأهلي، والعين مع خورفكان، وتختتم الجولة بمواجهة تجمع النصر مع الجزيرة في التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن يختتم الدور الأول من دوري الخليج العربي بإقامة الجولة 13 يومي 4 و5 يناير 2021.

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