النصر يقابل عجمان ودياً

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يخوض النصر، عند الساعة 5:20 من عصر اليوم، مباراة ودية مع ضيفه عجمان في استاد آل مكتوم بنادي النصر، وهي المباراة الودية السابعة للفريقين، ضمن تحضيراتهما للموسم الكروي الجديد.

وكان النصر قد خاض ست مباريات ودية لم يتلقّ في أي منها الهزيمة، حيث فاز في خمس وتعادل في واحدة، كما خاض عجمان أيضاً ست مباريات، منها ثلاث في بطولة الشارقة الدولية.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن مشاركة محترف النصر الجديد، اللاعب الإسرائيلي ضياء محمد، في مباراة اليوم لم تحسم، حيث تدرب اللاعب مع الفريق يومين فقط، وقد يدفع به المدرب الكرواتي كرونسلاف في الشوط الثاني، أو يفضل راحته لحين التأكد من جاهزيته للمباريات.

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