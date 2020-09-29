تحديد انطلاق الموسم الجديد في 8 أكتوبر

المصدر: الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم بالتنسيق مع اتحاد الكرة عن مواعيد انطلاق مسابقاتها التي تضم دوري الخليج العربي، كأس الخليج العربي، دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً في 8 أكتوبر المقبل، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة والتنسيق أيضا مع القنوات المالكة للحقوق. وقالت الرابطة في بيان صحافي إن الموسم الرياضي 2020-2021 سينطلق ببطولة كأس الخليج العربي بنظامها الجديد، حيث تقام الأدوار التمهيدية في جولتين: الأولى في 8 و9 أكتوبر 2020، ثم الثانية في 12 و 13 نوفمبر.

وتشهد الجولة الأولى إقامة ثلاثة مباريات في يومها الأول، حيث يستضيف كلباء الجزيرة في السادسة والنصف مساءً، ويلتقي حتا وبني ياس في التوقيت نفسه، وتختتم منافسات اليوم الأول بلقاء الفجيرة وعجمان في التاسعة مساءً. وفي اليوم الثاني للجولة، يستضيف شباب الأهلي الظفرة في السادسة والنصف ويحل خورفكان ضيفا على العين في التوقيت نفسه. وتختتم الجولة بمواجهة الوحدة لفريق الوصل في التاسعة مساءً. وحسب نظام المسابقة الجديد، يصعد فريق الشارقة بطل دوري الخليج العربي والنصر بطل كأس الخليج العربي للدور ربع النهائي مباشرة.

أما بطولة دوري الخليج العربي، فسينطلق في 16 أكتوبر المقبل بإقامة الجولة الأولى على مدار يومين ( 16 و17 أكتوبر)، يستضيف في يومها الأول الوحدة فريق حتا في السادسة والربع مساءً، ويحل عجمان ضيفا على الظفرة في التوقيت نفسه. وتتواصل منافسات اليوم الأول بلقاء الفجيرة والشارقة في التاسعة مساءً والوصل وبني ياس في ذات التوقيت.

وسيشهد اليوم الثاني للجولة إقامة ثلاث مباريات، تقام مباراتان في السادسة والربع مساء الأولى تجمع اتحاد كلباء وشباب الأهلي، وفي المباراة الثانية يلتقي العين وخورفكان. وتختتم الجولة بمواجهة النصر لفريق الجزيرة في التاسعة مساءً. ومن المقرر أن يختتم الدور الأول من بطولة دوري الخليج العربي بإقامة الجولة 13 يومي 4 و 5 يناير 2021. في جانب آخر قرر اتحاد الكرة القدم انطلاق التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى يوم 9 أكتوبر .

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