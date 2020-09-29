«الشارقة البحري» يشارك في حفل الكشف عن أحدث محركات «فورمولا 1»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شارك المدير التنفيذي بنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية أحمد الحوسني، وسائق فريق الشارقة للفورمولا مانع المرزوقي، في حفل الاستقبال الذي نظمته شركة ميركوري العالمية للمحركات السريعة في دبي بالتعاون مع وكيلها الحصري في الإمارات شركة إكستريم مارين، الذي تم من خلاله الكشف عن أحدث إصدارات الشركة في عالم المحركات السريعة للفورمولا1.

وقال بيان صحافي: «يعد المحرك الجديد المخصص لسباقات الفورمولا 1 (رباعي الأشواط) أفضل من المحرك السابق (ثنائي الأشواط) من ناحية القوة والسرعة والصيانة، ويعزز من قدرات أي فريق في تحقيق أفضل النتائج خلال السباقات والبطولات العالمية بجانب كونه صديقاً للبيئة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news