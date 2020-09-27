«شيرد سينس» يطلب ثاني ألقاب «أوكلاهوما داربي» في أميركا

المصدر: جوني جبور - دبي

يطلب مهر غودولفين «شيرد سينس» بإشراف المدرب براد كوكس، تحقيق انتصارٍ ثانٍ في سباقات الـ«داربي»، حين يخوض المهر البالغ ثلاث سنوات، اليوم، تحدي سباق «أوكلاهوما داربي» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب 3» لمسافة تسعة فيرلونغ (1800 متر)، ويُقام على المسار الرملي لمضمار «رومينغتون بارك» الأميركي.

ويطمح «شيرد سينس» المنحدر من نسل الفحل «ستريت سينس» إلى مواصلة تألقه على المضامير الأميركية، وإضافة انتصارٍ جديدٍ في سباقات الـ«داربي»، عقب نجاحه يوليو الماضي، في تحطيم الزمن القياسي لمسافة التسعة فيرلونغ ذاتها في مضمار «أنديانا غراند»، وتسجيله لفوزٍ مستحق بفارق ثلاثة أطوال عن أقرب منافسيه بلقب سباق «أنديانا داربي» الذي خصص أيضاً لخيول الفئة الثالثة «جروب 3».

ويواجه مهر غودولفين، بقيادة فارسه ريتشارد إيراميا، ثمانية من نخبة جياد الرمل الأميركية، يبرز منها المهر «ديان مارتين» بإشراف المدرب توماس أموس، وقيادة الفارس دايفيد كابريا، الذي لم يخرج عن المراكز الثلاثة الأولى في خمس من مشاركاته الست للموسم الجاري، من ضمنها فوزه يونيو الماضي بلقب «أوهايو داربي».

من جهته، أكد رئيس «غودولفين» في الولايات المتحدة، جيمس بيل، على حظوظ المهر «شيرد سينس» في المنافسة على لقب «أوكلاهوما داربي»، وقال بيل في تصريحات صحافية: «في اعتقادنا أن (شيرد سينس) أحد الخيول المرشحة للفوز، خصوصاً أننا منحناه استراحة معتبرة بين السباقات، وشعر مدربه براد بأن هذا السباق يمثل هدفاً جيداً للمهر».

وأضاف: «قدم (شيرد سينس) شرائح زمنية ممتازة نحو تسجيله الفوز في (أنديانا داربي)، ويبذل مجهوداً مقدراً في السباقات، وحل ضمن المركزين الأول والثاني في خمس من أصل مشاركاته السبع في عالم السباقات، عدا سباقين كان له العذر في ذلك، من ضمنهما سباق (اليس بارك داربي) الذي ركض خلاله متأخراً ولم تكن له فرصة في التعويض».

واختتم: «أثبت (شيرد سينس) نفسه أمام اثنين من الخيول الجيدة هذا الموسم، وظل أداؤه متماسكاً للغاية، ويبذل ما عنده بنسبة 100% في كل مشاركة، والخيول التي تفعل ذلك في معظم الأحيان تشق طريقها نحو حلبة الفائزين».

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