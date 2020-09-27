مصفوت يحقق خامس انتصاراته الودية أمام دبا الحصن

المصدر: محمد فاضل ـ عجمان

حقق فريق مصفوت خامس انتصاراته الودية على حساب نظيره دبا الحصن بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت أمس في ملعب الحصن ضمن استعدادات الفريقين لدوري الدرجة الاولى والدور التمهيدي، لكأس رئيس الدولة. وسجل هدفي مصفوت المالي مايغا وعبدالله مهدي. وبجانب الانتصارات الخمسة، حقق مصفوت كذلك تعادلين، ولم يتعرض لأي خسارة.

من جهته أكد الامين العام للنادي ومشرف الفريق حمد الكعبي بان الجهازين الفني والاداري لا يهتمون بالنتائج بقدر تجهيز الفريق ليظهر بشكل مميز قبل خوض المنافسات الرسمية. وقال لـ"الإمارات اليوم": هدفنا صناعة فريق قوي ومتمكن قادر على تحقيق طموحاته. وأوضح: ندرك اهمية ترسيخ مفهوم ثقافة الفوز اي كانت المباريات ودية او رسمية، لكننا نعمل في نفس الوقت على تجنيب اللاعبين الوقوع في الغرور نتيجة الانتصارات الودية المتتالية.

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