البطائح بطلاً لدوري الصالات.. ويُكمل «رباعية الموسم»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حسم فريق البطائح، أمس، لقب دوري كرة قدم الصالات للموسم الحالي، وذلك بعد أن فاز في المباراة الفاصلة ضمن الدور النهائي للمسابقة على فريق خورفكان في صالة البطائح، بنتيجة 4-2.

وتعد هذه المسابقة الوحيدة التي اكتملت في فترة جائحة «كورونا»، وذلك بعد أن توقفت المنافسات منذ ستة أشهر، وقامت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات باستئنافها خلال الشهر الجاري.

ويعد هذا رابع ألقاب فريق البطائح في الموسم الحالي، وذلك بعد فوزه بكأس الاتحاد وكأس الإمارات ودرع دورة خورفكان الدولية. في المقابل كان خورفكان يمنّي النفس بتحقيق لقبه الأول منذ عام 2015. والمثير في الأمر أن البطائح فرض سيطرته المطلقة على ألقاب الصالات في أول موسم له.

وكان الفريقان قد احتكما إلى الفاصلة بعد أن تقاسما الفوز في مباراتَي الذهاب والإياب في النهائي، حيث فاز البطائح على صالته في اللقاء الأول بنتيجة 4-2، بينما فاز خورفكان في اللقاء الثاني الذي أقيم على صالته بنتيجة هدفين لصفر، ليتم الاحتكام إلى المباراة الفاصلة التي ابتسمت للبطائح. وأقيمت المباريات السابقة للصالات في ظل إجراءات احترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

وقام رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، بتتويج أبطال دوري الموسم الرياضي 2019-2020، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، عبدالملك جاني، والأمين العام عمران النعيمي.

وانطلقت المباراة الفاصلة بقوة بين الفريقين منذ الدقائق الأولى، وشهدت سيلاً من الهجمات التي قادها البطائح، وكان لها حارس خورفكان، حسن الحنطوبي، بالمرصاد، خصوصاً الكرات التي سددها الثنائي البرازيلي كارافاليو وبرونو.

وشهدت آخر ثلاث دقائق قبل نهاية الشوط الأول تسجيل البطائح للهدف الأول من خلال عُمر جمعة بالحاج، مستفيداً من خطأ دفاعي، بينما سجل لخورفكان خالد عبدالله من تسديدة مباغتة بعد هجمة قادها أمام مرمى البطائح، وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول، والمثير في هذين الهدفين أنهما سُجّلا في خلال دقيقة واحدة، إذ بعد تسجيل البطائح هدف التقدم، تمكن خورفكان من التعديل مباشرة. وفي مطلع الشوط الثاني، وقبل مضي دقيقتين منه، تقدم البطائح بالهدف الثاني عن طريق البرازيلي لوسيانو برونو، مستفيداً من خطأ دفاعي آخر، وبعد ذلك بنصف دقيقة تمكن خورفكان من تسجيل التعادل عن طريق عمر علي من تسديدة بعيدة، وبعد عدد من الهجمات المتبادلة بين الفريقين، ومن خطأ دفاعي ثالث لحارس خورفكان، سجل البطائح الهدف الثالث عن طريق سعود خلفان، في الدقيقة 10 من الشوط الثاني.

وأكمل البطائح سيطرته على المباراة، وحسم اللقب بعد هدف برونو الرابع في آخر دقيقة من المباراة، ليكرر نتيجة الذهاب نفسها 4-2 على خورفكان.

وشهدت المباراة استمرار تألق عدد من لاعبي الفريقين، خصوصاً أن المنافسة كانت متقاربة بينهما طوال فترات المباراة، بجانب تقاسمهما سابقاً الفوز في مباراتي الذهاب والإياب.

وكان برونو أبرز المتألقين في المباراة، حيث تسبّب في زعزعة دفاع خورفكان بفضل تحركاته، بجانب دقة تسديداته التي منحت هدفين للبطائح من رباعيته في مرمى خورفكان.

- أضاف بطولة الدوري في الموسم الحالي، إلى ألقاب كأس الاتحاد وكأس الإمارات، ودرع دورة خورفكان الدولية.

- دوري الصالات المسابقة الوحيدة التي اكتملت في ظل جائحة فيروس «كورونا».

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