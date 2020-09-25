المرزوقي: تعليق انتخابات السباحة.. بانتظار رد الاتحاد الدولي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف المتحدث الرسمي للجنة الانتخابات في اتحاد السباحة المستشار حسن المرزوقي عن تعليق العملية الانتخابية لحين وصول رد نظيره الدولي على التعديلات الجديدة التي أقرتها الجمعية العمومية على النظام الأساسي، إذ تنص قوانين الاتحاد الدولي على أنه «يجب إخطاره بموعد ومكان الانتخابات قبل 60 يوماً من موعد العملية الانتخابية».

وقال المرزوقي لـ«الإمارات اليوم»: «إن عمل لجنة الانتخابات مختلف عن أعمال الجمعية العمومية للاتحاد، حيث استلمت اللجنة لائحة النظام الأساسي وتم دراستها وتحديد الوقت الزمني المناسب وإجراءات العملية الانتخابية عليها»، موضحاً أنه «تم إلغاء تلك الإجراءات حالياً وسيتم إعادتها عقب رد الاتحاد الدولي ورد الجمعية العمومية للاتحاد».

وكان اتحاد السباحة قد فتح باب الترشح للانتخابات يوم 17 سبتمبر الماضي وكان من المفترض أن يتم اغلاق باب الترشح في 27 سبتمبر المقبل، قبل رسالة الاتحاد الدولي التي أجلت عقد الجمعية العمومية الانتخابية لوقت آخر.

وتلقت الأندية رسالة الاتحاد الخاصة بتأجيل العملية الانتخابية مرفقاً بها رسالة الاتحاد الدولي التي استلمها الاتحاد والتي جاء فيها: «إن الاتحاد الدولي بناء على لوائحه وقوانينه يجب أن يخطر بموعد ومكان الانتخابات قبل 60 يوماً من موعد العملية الانتخابية»، وأشار الاتحاد الدولي إلى أنه «بناء على رسالة اتحاد السباحة في 20 سبتمبر الماضي والمرسلة إلى الاتحاد الدولي والخاصة بتعديل بعض مواد النظام الأساسي، وهي في الرسالة 39، فإنه لا يوجد وقت أمام اللجنة القانونية في الاتحاد الدولي لمناقشتها خلال الوقت القليل الموضح قبل عقد العمومية الانتخابية».

وطلب الاتحاد الدولي من اتحاد السباحة إرسال لائحة النظام الأساسي موضحاً فيها التعديلات التي تمت والاختلاف عن البنود السابقة من أجل دراستها، وذلك قبل السادس من أكتوبر المقبل. وأشار «دولي السباحة» إلى أنه نظراً للوضع الجاري والوقت المحدد في رسالة الاتحاد المحلي فإنه يرى عدم إمكانية إقامة الانتخابات في 21 أكتوبر المقبل وهو الوقت المحدد سابقاً.

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